Max Verstappen heeft in 2023 natuurlijk een jaar beleefd om van te dromen en de drievoudig wereldkampioen reeg de ene na de andere zege aaneen. Het heeft hem naast zijn al niet zo misselijke basissalaris ook nog eens een mooi extra zakcentje aan bonussen opgeleverd.

De ongekende carrière van Verstappen in de Formule 1 kreeg dit seizoen weer een nieuw en succesvol hoofdstuk bijgeschreven. De 26-jarige coureur bekroonde zijn fantastische seizoen in de koningsklasse met maar liefst negentien overwinningen in 22 Formule 1-races en dat betekende dan weer zijn derde wereldtitel op een rij. Ondertussen steeg Verstappen met 54 overwinningen in totaal naar plek drie op de lijst met meeste zeges aller tijden, waarmee hij Sebastian Vettel met 53 zeges definitief achter zich liet. Hij reed ook meer dan duizend ronden aan de leiding én pakte het hoogste winpercentage in één seizoen.

Mooie bonus

Door de negentien overwinningen van Verstappen kon hij na zijn fantastische seizoen ook nog eens een mooi bonusbedrag van 25 miljoen dollar op zijn rekening bijschrijven, zo wist Forbes uit te zoeken. Dat bedrag komt nog eens bovenop zijn vaste basissalaris van 45 miljoen dollar. Daarmee is de Nederlandse coureur in 2023 - niet geheel verrassend - de best verdienende coureur in de Formule 1. Lewis Hamilton bleef met zijn salaris van 55 miljoen dollar steken op de tweede plek.

Geen overwinningen

Het gaat bij Hamilton echter enkel en alleen om zijn vaste basissalaris. De zevenvoudig wereldkampioen won bij het opstellen van zijn contract destijds natuurlijk de ene na de andere race, waardoor de bonussen die de Brit kan verdienen gebaseerd zijn op overwinningen. Helaas voor Hamilton: de Mercedes-coureur kwam er dit jaar zelden aan te pas als het om de overwinningen ging en sloot daardoor het tweede seizoen op rij zonder zege én dus zonder bonus af.