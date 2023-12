Verstappen geweigerd door Mercedes-verhuurder, Newey 'nooit tevreden' in 2023 | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Zondag 24 december 2023 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De kerstdagen zijn in volle gang en inmiddels is het allemaal wat rustiger in en rondom de Formule 1. De coureurs zijn bij vrienden en familie om samen van de feestdagen te genieten, maar ondertussen komen er nog wel de nodige nieuwtjes naar buiten. Zo werd Max Verstappen in Portugal geweigerd toen hij een Mercedes om mee te racen probeerde te huren. Dit omdat de wereldkampioen jonger is dan dertig jaar. Dezelfde Verstappen liet overigens weten dat hij het niet zo heeft op alle boardradio's op de televisie.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen baalt van boardradio's op TV: 'Ze hoeven het niet uit te zenden'

Volgens Max Verstappen wordt de relatie met race-engineer Gianpiero Lambiase nu zo vaak besproken in het nieuws omdat F1 besluit veel van de boardradio's uit te zenden. Verder maakt het Verstappen niet zoveel uit, omdat hij 'zelfs onder druk geen fouten maakt'. "Ze hoeven het niet uit te zenden, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ik denk dat ze het ook leuk vinden dat de spanning naar buiten komt." Meer lezen? Klik hier!

Newey doet bijzondere onthulling naar succesjaar: "Ik ben nooit tevreden geweest"

Red Bull Racing wist dit seizoen de ene na de andere zege binnen te pakken en de Oostenrijkse renstal moest slecht één zege aan een ander team laten. Genoeg redenen voor het team om tevreden te zijn over de RB19 natuurlijk, maar Adrian Newey laat maar weer eens horen hoe perfectionistisch hij is. "Ik ben nooit tevreden geweest. We hebben een fantastisch seizoen gehad en records gebroken. De waarheid is dat er altijd dingen in de auto zitten die volgens ons verbeterd kunnen worden", zegt de Brit. Meer lezen? Klik hier!

Scheckter onder de indruk van Verstappen: "Eén van de besten aller tijden"

Max Verstappen heeft dit jaar veel indruk gemaakt in de Formule 1. Na zijn successeizoen zijn de woorden over de Nederlander over het algemeen zeer lovend en ook bij oud-wereldkampioen Jody Scheckter staat de Red Bull-coureur er uitstekend op. "Ik denk dat hij ontzettend goed is. Eén van de besten aller tijden. Als je bijvoorbeeld naar [Lewis] Hamilton kijkt, is het een geweldige coureur. Maar hij is wel verslagen door één van zijn teamgenoten", zegt de voormalig wereldkampioen. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen hunkerde naar winterstop: "Na Abu Dhabi voelde ik me zeer ziek"

Max Verstappen is na een lang, zwaar en succesvol seizoen begonnen aan zijn welverdiende winterstop. De Nederlander heeft het verstand inmiddels ruim op tijd op nul gezet en moet toegeven dat hij aan het einde van het seizoen ook wel écht klaar was en zelfs mailtjes van Gianpiero Lambiase negeerde. "Eerlijk gezegd moet ik mijn excuses aanbieden aan mijn engineer [Lambiase]. Hij heeft mij drie e-mails gestuurd over volgend jaar en ik heb ze genegeerd. Ik heb hem vandaag gezien en mijn excuses aangeboden!", doet Verstappen uit de doeken. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen geweigerd tijdens huren Mercedes: verhuurder verontschuldigt zich later

Max Verstappen is inmiddels begonnen aan de winterstop en om deze goed in te luiden was de Nederlander van plan om een razendsnelle Mercedes AMG GT te huren om over Autodromo Internacional do Algarve in Portugal te scheuren. Die vlieger ging echter niet op. Verstappen kreeg de wagen namelijk niet mee omdat hij jonger is dan dertig. Ironisch, want de wereldkampioen weet wel aardig om te gaan met een snelle raceauto. Inmiddels zijn er excuses gemaakt vanuit het bedrijf. Meer lezen? Klik hier!