Brian Van Hinthum

Zondag 24 december 2023 13:03

Max Verstappen is na een lang, zwaar en succesvol seizoen begonnen aan zijn welverdiende winterstop. De Nederlander heeft het verstand inmiddels ruim op tijd op nul gezet en moet toegeven dat hij aan het einde van het seizoen ook wel écht klaar was en zelfs mailtjes van Gianpiero Lambiase negeerde.

Het Formule 1-seizoen van 2023 kende een flink aantal van 22 races en met het eindigen van de Grand Prix van Abu Dhabi zit deze bomvolle en lange jaargang erop. De heren vlogen de hele wereld over met af en toe zware wisselingen tussen tijdzones en het was in het laatste raceweekend wel duidelijk dat het jaar zijn tol bij veel coureurs, medewerkers en teams zijn tol begon te eisen. Inmiddels kan het vizier richting de winterstop en krijgt men tijd om te batterijen weer op te laden.

Ziek na Abu Dhabi

Verstappen kan met een gerust hart de winterstop in. De Nederlander nam dit seizoen zijn derde wereldbeker uit zijn loopbaan in ontvangst en is de grote favoriet richting de titel van 2024. Met name richting het einde van het seizoen met de vele lange vluchten werd het zwaarder en zwaarder voor de coureurs: "Na Abu Dhabi voelde ik me zeer ziek voor een paar dagen. Daar ben ik nog steeds van aan het herstellen. Het reizen heeft daarbij niet geholpen", vertelt de Limburger in de Talking Bull-podcast.

Lambiase genegeerd

Verstappen vervolgt: "Gelukkig heb ik nu twee hele fijne weken voor de boeg, waar ik gewoon mijn gedachten uit kan zetten, niet naar mijn e-mails hoef te kijken en aan Formule 1-gerelateerde zaken hoef te denken." Daar is de Red Bull-coureur al op tijd mee begonnen, zo geeft hij toe: "Eerlijk gezegd moet ik mijn excuses aanbieden aan mijn engineer [Lambiase]. Hij heeft mij drie e-mails gestuurd over volgend jaar en ik heb ze genegeerd. Ik heb hem vandaag gezien en mijn excuses aangeboden!", besluit hij.