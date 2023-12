Lars Leeftink

Zondag 24 december 2023 08:19

Volgens Max Verstappen wordt de relatie met race-engineer Gianpiero Lambiase nu zo vaak besproken in het nieuws omdat F1 besluit veel van de boardradio's uit te zenden. Verder maakt het Verstappen niet zoveel uit, omdat hij 'zelfs onder druk geen fouten maakt'.

In gesprek met Motorsport.com gaat Verstappen in op zijn relatie met Lambiase, die in 2023 vaak besproken is vanwege hun soms felle en botte manier van communiceren tijdens raceweekenden. "Het is hoe de relatie werkt. Ik zou geen ingenieur willen hebben die heel monotoon is of alleen maar zegt: Copy, check that'. Je hebt gewoon een beetje vuur nodig. Dat is hoe ik graag opereer. Dat is onze relatie. We zijn heel recht door zee en als we iets niet leuk vinden, communiceren we daar natuurlijk over."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is de huidige grid voor het F3-seizoen 2024: Laurens van Hoepen maakt debuut

F1 deels schuldig

Het komt niet alleen door Verstappen en Lambiase zelf dat er dit seizoen zoveel over gesproken is. Volgens de Nederlander komt het ook omdat de boardradio's door F1 worden uitgezonden tijdens de race. Daardoor krijgen de fans en media ook een beeld van de relatie die soms wellicht niet volledig is of zelfs helemaal niet klopt. "Het is ook een beetje de schuld van F1 [dat er veel aandacht voor Verstappen en Lambiase is], omdat ze alles uitzenden om het er maar uit te gooien. Ze hoeven het niet uit te zenden, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ik denk dat ze het ook leuk vinden dat de spanning naar buiten komt."

Verenigde Staten

Vooral hun moment in de Verenigde Staten dit jaar viel op, waarin Verstappen meerdere malen vroeg of er niet gepraat kon worden tijdens het remmen. Volgens Verstappen kwamen zijn opmerkingen er misschien een beetje bot uit, maar er zat meer achter. "Ik was gewoon niet blij [in Austin] met wat er gebeurde en ik moest me volledig concentreren op het remmen om consistent te zijn. Het is goed dat ze [andere coureurs] er zo over denken. Zelfs als ik onder druk sta, maak ik toch geen fouten. Dus het is prima."