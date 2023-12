Brian Van Hinthum

Donderdag 21 december 2023 15:27

Max Verstappen groeide natuurlijk op met Formule 1 aan de hand van vader Jos Verstappen en de Nederlandse coureur keek dan ook graag naar de sport. Verstappen onthult wie hem inspireerde om op een dag zelf ook een wereldbeker omhoog te houden: Sebastian Vettel.

Verstappen begon met twee wereldtitels en een berg aan zelfvertrouwen op zak in 2023 aan zijn strijd om een derde kampioenschap aan zijn palmares toe te voegen. Hoewel het jaar nog spannend begon - Verstappen en Sergio Pérez deelden de overwinningen in de eerste vier races - was er daarna geen houden meer aan bij de Nederlandse coureur. Van de achttien daaropvolgende races, won de Red Bull-coureur er maar liefst zeventien, waardoor hij uiteindelijk op negentien uit 22 kwam aan het einde van het seizoen en dus zijn derde wereldtitel een feit werd.

Naam op de trofee

Ondertussen brak hij onder meer het record van meeste overwinningen op rij [tien stuks] waarmee hij het record van Vettel uit 2013 te grazen nam. De Nederlander onthult in de Talking Bulls-podcast dat het nota bene Vettel was die hem inspireerde jacht te gaan maken op wereldtitels: "Ik weet nog dat ik keek tijdens de jaren van Seb. Dan zie je dat hij die trofee omhoog houdt. Dat is ontzettend indrukwekkend. Dan denk je alleen maar na dat het heel cool zou zijn als je eigen naar daarop zou staan", stelt de Red Bull-coureur.

Vettel over Verstappen

Verstappen vervolgt: "En nu zie je het er daadwerkelijk drie keer op staan met al die andere geweldige coureurs. Dat is cool. Ik mag niet klagen!" Overigens sprak diezelfde Vettel eerder dit jaar al vol lof over de Nederlandse coureur: "Ja, veel mensen vonden de races wat saai omdat steeds dezelfde persoon won. Maar je moet ook je bewondering hebben voor het geweldige niveau van Max. Het is heel zeldzaam dat je zoiets ziet, in welke sport dan ook. We zien het nu met Max, dus jullie kunnen trots zijn op je landgenoot", zei de Duitser.