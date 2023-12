Brian Van Hinthum

Donderdag 21 december 2023 13:39

Max Verstappen rijdt sinds jaar en dag zijn races onder de Nederlandse vlag. Het had echter ook zomaar kunnen zijn dat we na een Verstappen-overwinning De Brabançonne in plaats van Het Wilhelmus hadden kunnen horen. Waarom koos Verstappen ervoor om voor Nederland te rijden in plaats van voor België?

Verstappen werd op 30 september 1997 geboren. Dat gebeurde niet in Nederland, maar in Hasselt, een bijna 80.000 inwoners tellende stad vlak over de grens bij Limburg. Verstappen is de zoon van de Nederlandse Jos Verstappen, voormalig Formule 1-coureur en de Belgische Sophie Kumpen, ook een succesvolle en getalenteerde autocoureur. Het leek dus bijna voorbestemd dat de jonge Max ook het nodige racetalent door zijn aderen had stromen.

Verleden als Belg

Dat kwam al op zijn zevende naar boven, toen de jongeling voor het eerst in een kart stapte. Verstappen begon destijds zijn carrière achter het stuur bij Karting Genk in België. Daar wist hij ook direct de titel in de miniklasse op zijn naam te schrijven. Vervolgens schreef hij nog meerdere titels bij onze Zuiderburen op zijn conto en het was wel duidelijk: de Belgische Verstappen kon wel redelijk autoracen.

Jonge Verstappen wint kartrace in 2010

We spoelen vooruit richting 2015, waar een jonge Verstappen als zeventienjarig jochie debuteert in de Formule 1. Hij deed dat als Nederlander, maar er ontstond toch nog de nodige controverse rondom zijn nationaliteit. Moeder Kumpen gaf destijds te kennen dat Verstappen alleen over een Belgische identiteitskaart beschikte en daarmee zou hij zich onder leiding van zijn moeder ook ingeschreven hebben in de Formule 1. Na het behalen van zijn eerste punten tijdens de Grand Prix van Maleisië gaf zijn moeder daarnaast nog nog eens aan dat Verstappen onterecht als Nederlander gekenmerkt werd en hij als Belg zijn punten behaalde.

Reactie Jos Verstappen

Later dat jaar was het ook vader Jos die zich mengde in de aanhoudende discussie rondom zijn nationaliteit. Hij schreef de frustraties van zich af in De Telegraaf en ging in op de situatie. "Iedereen wil momenteel een stukje van Max. Aan de ene kant is dat een mooi compliment voor hem. Hij doet het ontzettend goed. In de auto, maar ook daarbuiten. Hij komt goed over, heeft een fris hoofd en blijft zichzelf. Dus ik snap best dat veel mensen trots zijn. Dat ben ik ook uiteraard. Maar op sommige punten heb ik er wel moeite mee", gaf hij eerlijk toe.

Piepjonge Verstappen met zijn vader

De Nederlander vervolgde zijn betoog. "Zo is Max in de ogen van sommige Belgische media ineens een Belg. Ik vind dat een beetje slap. We zijn al jaren aan het racen, maar tot een paar maanden geleden werd er in België niet of nauwelijks over hem geschreven en nu claimen ze ineens dat hij van hun is. Ik zie dat zelf absoluut niet zo", deed de Nederlander destijds uit de boeken.

Beide Verstappens

Voor Verstappen senior was het dan ook luid en duidelijk: Max racet zijn carrière onder het rood wit blauw. "De situatie is dat Max beide nationaliteiten heeft, omdat ik en Sophie getrouwd waren op het moment dat hij geboren werd. Maar aangezien hij racet onder een Nederlandse licentie is hij iets meer Nederlands dan Belgisch. Zo voelt hij dat zelf ook. Als Nederland tegen België moet voetballen, is hij voor Oranje. En als hij achttien is en moet kiezen, zal dat voor de Nederlandse nationaliteit zijn."

Keuze van Verstappen

En zo geschiedde. Later dat jaar kreeg Verstappen op zijn achttiende de kans om te bepalen onder welke vlag hij zijn Formule 1-races wilde verrijden. Er bestond geen twijfel voor de inmiddels drievoudig wereldkampioen: hij wilde zijn overwinningen behalen onder de Nederlandse vlag. Verstappen, die grotendeels in Maaseik op de Nederlandse grens opgroeide, legde destijds ook nog uit. "Ik woonde eigenlijk alleen maar in België om te slapen, maar overdag ging ik naar Nederland en had ik daar ook mijn vrienden. Ik ben als Nederlander opgevoed en zo voel ik me ook", gaf hij destijds aan.

Jonge Verstappen in Maleisië

Verstappen koos dus op basis van zijn gevoel voor de Nederlandse vlag en die keuze heeft hem in zijn verdere carrière ook geen windeieren gelegd. De 26-jarige coureur heeft een heuse Verstappen-gekte weten te ontketenen bij de fanatieke Nederlandse aanhang en de Orange Army is eigenlijk al niet meer weg te denken van de tribunes over de hele wereld. Daarnaast keerde door zijn succes ook nog eens de Grand Prix van Nederland in Zandvoort terug op de kalender. Een Nederlander om trots op te zijn.