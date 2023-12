'Viaplay-prijzen worden opnieuw verhoogd', Jos Verstappen over toekomst zoon Max | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Dinsdag 19 december 2023 22:03

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel.

De winterstop is volop in gang gezet en de coureurs reizen na de laatste verplichtingen binnen de teams langzaam maar zeker richting hun vakantieadressen om daar de feestdagen te gaan vieren met vrienden en familie. Ondertussen hoorden we hoe Jos Verstappen sprak over de toekomst van Max Verstappen, terwijl er minder nieuws binnenkwam voor de Nederlandse Viaplay-kijker.

Viaplay verhoogt prijs flink in Scandinavië, 'duurder abonnement komt ook naar Nederland'

Viaplay heeft een flinke prijsverhoging aangekondigd. Het duurdere abonnement geldt momenteel alleen nog voor Scandinavië, waar het Zweedse entertainmentbedrijf gevestigd is, maar de verwachting is dat dit ook naar Nederland zal komen. Als de abonnementsprijs net zo hard stijgt in Nederland als in Zweden, dan zou Viaplay hier straks 20 euro per maand kosten. Meer lezen? Klik hier!

Lambiase zag Verstappen iedereen vernederen: "Dat was niet normaal"

Max Verstappen heeft in zijn negen seizoenen in de Formule 1 tot nu toe al voor een hoop prachtige momenten gezorgd. Eén daarvan was toen hij in Brazilië in 2016 zijn Red Bull nog maar net uit de muur wist te houden na een flinke glijpartij in de regen. Zijn engineer Gianpiero Lambiase blikt daarop terug in een video van Red Bull Racing. "Ik denk dat hij ervoor zorgde dat een aantal coureurs zich schaamde die dag, om eerlijk te zijn," vertelde Lambiase. "Het voelde die dag alsof we constant op de verkeerde band reden." Meer lezen? Klik hier!

Brown neemt samenwerking AlphaTauri en Red Bull onder de loep: "Dit moet aangekaart worden"

De FIA voert strenge controles uit op de samenwerking tussen de twee teams van Red Bull: Scuderia AlphaTauri en Red Bull Racing. De energydrankfabrikant lijkt momenteel de regels niet te overtreden, maar McLaren-CEO Zak Brown heeft er toch het nodige over te zeggen. Hij vertelt onder meer: "Ik vind dat het iets is wat zeker aangekaart moet worden in de toekomst. Ik denk nog altijd dat de sport een lange weg te gaan heeft om ervoor te zorgen dat iedereen daadwerkelijk onafhankelijk is." Meer lezen? Klik hier!

F1 keert terug op RTL Deutschland, zeven races gratis te zien in Nederland

Nederlandse Formule 1-fans kunnen volgend jaar via RTL Deutschland maar liefst zeven Grands Prix gratis bekijken. Onder andere de seizoensopener in Bahrein zal op het Duitse open kanaal worden uitgezonden. RTL Deutschland is gratis beschikbaar op de Nederlandse tv. Dat betekent dus dat we hier ook die zeven Grands Prix gratis kunnen zien. Om welke Formule 1-races het precies gaat, is nog niet bekend. Meer lezen? Klik hier!

Jos Verstappen wil Max bij Red Bull zien afsluiten: "We zijn zeer loyale mensen"

Max Verstappen is sinds zijn debuut in de Formule 1 al actief voor de Red Bull Racing-stal en de drievoudig wereldkampioen beschikt in ieder geval nog over een contract tot en met 2028. Als het aan Jos Verstappen ligt, blijven hij en zijn zoon tot en met het einde van zijn carrière trouw aan het Oostenrijkse team. "Beginnen en eindigen bij Red Bull. Dat is hoe we het graag zouden zien. We zijn zeer loyale mensen. Ze hebben ons de kans gegeven", vertelt de vader van Verstappen. Meer lezen? Klik hier!