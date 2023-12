Vincent Bruins

De FIA voert strenge controles uit op de samenwerking tussen de twee teams van Red Bull: Scuderia AlphaTauri en Red Bull Racing. De energydrankfabrikant lijkt momenteel de regels niet te overtreden, maar McLaren-CEO Zak Brown heeft er toch het nodige over te zeggen.

AlphaTauri stond tot aan de zomerstop op de allerlaatste positie in het constructeurskampioenschap, iets wat het team uit Faenza sinds 2009, toen het nog uitkwam als Toro Rosso, niet meer was overkomen. Echter, sinds de wedstrijd op de straten van Singapore werd de ene na de andere puntenfinish binnengesleept, beginnend met de negende stek van Liam Lawson. Yuki Tsunoda werd achtste in de Verenigde Staten, negende in São Paulo na P6 in de Sprint en weer achtste in Abu Dhabi. Daar kwam nog de zevende positie van Daniel Ricciardo in Mexico-Stad bij. AlphaTauri sprong daardoor omhoog naar P8 in de eindstand. Naar verluidt willen sommige teams dit soort samenwerkingen stopzetten voor de nieuwe reglementen van 2026. Een mogelijke oplossing is dat ieder team zijn eigen windtunnel moet gebruiken of dat er geen gebruik meer mag worden gemaakt van zogeheten Transferable Components, wat onderdelen van andere teams zijn. Daar vallen onder andere de ophanging, de crashstructuur van de achterkant van de auto en de versnellingsbak onder.

Twee teams met dezelfde eigenaar

"We maken ons grote zorgen over de samenwerking tussen AlphaTauri en Red Bull," verklaarde Brown tegenover Autosport. "Ik vind dat het iets is wat zeker aangekaart moet worden in de toekomst. Ik denk nog altijd dat de sport een lange weg te gaan heeft om ervoor te zorgen dat iedereen daadwerkelijk onafhankelijk is. Het zijn twee teams met dezelfde eigenaar, iets wat je niet in andere sporten zou hebben." De topman van McLaren denkt dat de samenwerking op veel verschillende manieren voordelen kan opleveren voor de Oostenrijkse formatie. "Er is een reden waarom ze een boel mensen uit Italië [waar AlphaTauri gevestigd is] halen. Zoals [Red Bull-hoofdadviseur] Helmut [Marko] al zei, ze gaan er absoluut alles aan doen om hun voordeel te halen uit het feit dat ze twee teams hebben. Ik snap het, omdat het volgens de regels mag, maar ik vind dat we naar het bestuur van de sport moeten kijken omtrent technische samenwerkingen."