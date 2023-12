Brian Van Hinthum

Max Verstappen heeft in 2021 natuurlijk de nodige vurige duels uitgevochten met Lewis Hamilton, maar daar lijkt de afgelopen twee jaar maar zelden wat van te komen door de teleurstellende Mercedes. De Nederlander vertelt of hij de intense gevechten met de zevenvoudig wereldkampioen mist.

De ongekende carrière van Verstappen in de Formule 1 kreeg dit seizoen weer een nieuw en succesvol hoofdstuk bijgeschreven. De 26-jarige coureur bekroonde zijn fantastische seizoen in de koningsklasse met maar liefst negentien overwinningen in 22 Formule 1-races en dat betekende dan weer zijn derde wereldtitel op een rij. Ondertussen steeg Verstappen met 54 overwinningen in totaal naar plek drie op de lijst met meeste zeges aller tijden, waarmee hij Sebastian Vettel met 53 zeges definitief achter zich liet. Hij reed ook meer dan duizend ronden aan de leiding én pakte het hoogste winpercentage in één seizoen.

Duels met Hamilton?

Door zijn ongekende dominantie, heeft de drievoudig wereldkampioen dit seizoen ook weinig te maken gehad met andere coureurs op de baan. Verstappen reed meer dan duizend ronden aan de leiding en dus was inhalen lang niet altijd nodig. Anders dan in 2021 dus, toen hij constant in gevecht was met Hamilton. Blick vroeg Verstappen of hij die duels af en toe mist: "Nee, ik ben tevreden met hoe dit seizoen gelopen is. Natuurlijk genoot ik van de duels die ik met hem had, maar nu geniet ik ook van de successen van ons team", stelt de Limburger.

Droogte

Op dit moment gaat zijn voormalig rivaal natuurlijk door een lastige periode. De ooit zo succesvolle Hamilton won sinds de Grand Prix van Saoedi-Arabië in 2021 geen race meer en dat knaagt aan de Brit. Verstappen kent weinig medelijden: "Ik heb ook wel eens 45 races op een rij niet gewonnen. Nee wacht, dat is trouwens niet waar. Zo nu en dan won ik nog wel eens een race. Zulke periodes horen er nu eenmaal bij. Ik denk er liever niet aan, want dat slurpt echt een hoop energie", besluit Verstappen.