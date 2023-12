Brian Van Hinthum

Zaterdag 16 december 2023 09:01

Enkele weken geleden kwam het vermeende droomteam van Lewis Hamilton en Max Verstappen weer ter sprake na enkele opmerkingen van Christian Horner over gesprekken met de Brit. Johnny Herbert denkt dat het nooit zou werken wanneer de twee wereldkampioen in één team zouden zitten.

Er sloeg enkele weken geleden even een bom in, toen Daily Mail quotes van Horner publiceerde waarin de Brit zegt dat Hamilton eerder dit jaar - voordat hij een nieuw contract bij Mercedes ondertekende - via zijn management gesproken zou hebben met Red Bull Racing. "We hebben in de loop der jaren verschillende gesprekken gehad over de komst van Lewis. Ze hebben een paar keer contact opgenomen. De laatste keer, eerder dit jaar, was er een vraag of er interesse zou zijn", zo deed de Britse teambaas van Red Bull donderdag uit de doeken.

Veilige haven Verstappen

Later bleek het een behoorlijke storm in een glas water te zijn, maar gedroomd over het potentiële team werd er wel. Verstappen zei zelf meteen dat het nooit ging gebeuren en ook Herbert denkt dat het niet zo'n goed idee is. "Je kunt niet twee zulke elite coureurs in één team hebben, want dat valt niet te managen", stelt hij in gesprek met PlanetF1. Ook het feit dat Verstappen al jaren bij Red Bull rondloopt, werkt niet mee. "Lewis zou er zeer van op de hoogte zijn dat het hele team, van Christian tot Helmut Marko tot Jonathan Wheatley, zich focust op Max. Ze weten dat Max levert."

Een puinzooi

De drievoudig Grand Prix-winnaar vervolgt: "Kun je dat zomaar opsplitsen en het eerlijk maken voor Hamilton, een zevenvoudig wereldkampioen? Het zou niet werken. Ik denk dat de coureurs ook wel weten dat het niet werkt. Een coureur zou weten dat hij het voordeel heeft. Dat is Max, want Lewis komt naar zijn team. Ik denk niet dat het op die manier zou werken. Het zou een puinzooi worden met twee ego's. Wie zou boven komen drijven? Het zou degene zijn die het meest sluw is", besluit hij.