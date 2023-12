Brian Van Hinthum

Dinsdag 12 december 2023 15:12 - Laatste update: 15:50

Max Verstappen wist dit seizoen op een ongekend niveau te acteren in de Formule 1 en de Nederlander heeft vader Jos Verstappen dan ook behoorlijk trots weten te maken. De voormalig Formule 1-coureur denkt dat de geweldige prestaties van zijn zoon ook naast het circuit gevormd worden.

De ongekende carrière van Verstappen in de Formule 1 kreeg dit seizoen weer een nieuw en succesvol hoofdstuk bijgeschreven. De 26-jarige coureur bekroonde zijn fantastische seizoen in de koningsklasse met maar liefst negentien overwinningen in 22 Formule 1-races en dat betekende dan weer zijn derde wereldtitel op een rij. Ondertussen steeg Verstappen met 54 overwinningen in totaal naar plek drie op de lijst met meeste zeges aller tijden, waarmee hij Sebastian Vettel met 53 zeges definitief achter zich liet. Hij reed ook meer dan duizend ronden aan de leiding én pakte het hoogste winpercentage in één seizoen.

Elke race hoog niveau

Het was met die negentien overwinningen natuurlijk een seizoen vol met hoogtepunten en vader Jos krijgt van PlanetF1 de vraag wat het absolute hoogtepunt van het seizoen was: "Nou, ik denk dat het lastig is om naar een bepaalde race terug te gaan. Voor mij is hij tijdens elke race van een hoog niveau geweest. Dat is voor mij zo belangrijk en goed om te zien", stelt de vader van de inmiddels drievoudig wereldkampioen.

Niet praten over F1

Verstappen staat vaak bekend om zijn nuchtere benadering van de sport en naast de koningsklasse heeft hij ook een hoop andere hobby's. Jos denkt dat zijn mentale focus bij zijn zoon vooral naast de baan ontstaat: "Na een race kan hij zichzelf volledig uitzetten. Hij kan zich heel goed focussen op andere dingen. Soms wil ik bijvoorbeeld met hem ergens over praten en dan zegt hij 'Alsjeblieft, niet over Formule 1'. Hij wil thuis gewoon relaxen en daar niet over praten", besluit Verstappen senior.