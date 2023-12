Redactie

Maandag 11 december 2023 18:07

Max Verstappen vertelt dat hij, in tegenstelling tot een aantal van zijn collega's, juist het liefst zo min mogelijk qua voorbereiding doet, vlak voordat hij achter het stuur van zijn Formule 1-auto stapt.

De Formule 1 is geen ongevaarlijke sport. Coureurs leggen in bepaalde mate iedere keer hun leven in de waagschaal, zodra ze in de cockpit klimmen. Een goede voorbereiding is dan ook van groot belang, maar hoe deze voorbereiding eruitziet, verschilt per coureur. Zo is Daniel Ricciardo vlak voor de start van een race vaak met een koptelefoon op te zien terwijl hij naar muziek luistert, terwijl Pierre Gasly een kruisje slaat en vaak wat reactieoefeningen doet.

Zo min mogelijk

Max Verstappen houdt er een andere aanpak op na: "Iedereen is anders wat betreft hun aanpak voordat ze in de auto stappen", zo klinkt het in gesprek met Viaplay. "Dat is het mooie ervan, want als iedereen hetzelfde is... Sommigen hebben muziek nodig voordat ze instappen, en sommigen moeten opwarmen met bepaalde reactieoefeningen. Ik wil eigenlijk zo min mogelijk doen, want als het dan niet goed gaat, kan je niet zeggen: 'Ja, maar ik heb dit of dat niet gedaan.' Eigenlijk dus niks. Maar mijn trainer wil dat ik wat reactieoefeningen doe. Ik vind het allemaal best", klinkt het lachend.