Simracer verslaat Verstappen, FIA laat onderzoek naar echtpaar Wolff vallen | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Donderdag 7 december 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is volop winterstop in de Formule 1, maar dat betekent niet dat Formule 1-wereld stilligt. Zo stonden Susie Wolff en Toto Wolff onder een vergrootglas bij de FIA en liet de internationale autosportbond weten dat het onderzoek is komen te vervallen. Daarnaast was regerend F1-kampioen Max Verstappen aanwezig bij het Heineken Player 0.0-event en moest hij het afleggen tegen Floris Wijers. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Dit is waarom Susie en Toto Wolff onderzocht worden door de FIA: alles op een rijtje

Het was toch wel het gesprek van de week; het onderzoek van de FIA tegen het echtpaar Wolff. De afgelopen dagen zijn er diverse berichten naar buiten gekomen en hebben de teams ook massaal een verklaring gedeeld en GPFans heeft op een rijtje gezet wat er nu precies allemaal aan de hand is. Hele artikel lezen? Klik hier

Formule 1 zet in op waterstoftechnologie en gaat samenwerking aan met Extreme H

De Formule 1 gaat samen met de FIA en de Extreme H optrekken om zich te focussen op waterstoftechnologie. Vanaf 2025 zal Extreme E overgaan in de Extreme H en dan zal er dus met auto's geracet worden die op waterstof rijden. De drie partijen zullen de krachten gaan bundelen voor het ontwikkelen van mogelijk toepassen van waterstoftechnologie in de autosport. Hele artikel lezen? Klik hier

Droom komt uit voor simracer: 'Verstappen verslaan is onbeschrijfelijk gevoel'

Floris Wijers kon woensdagavond zijn geluk niet op, want hij wist Max Verstappen te verslaan in de game F1 2022. "Wat een onbeschrijfelijk gevoel is dit. Dat ik heb mogen racen tegen de wereldkampioen en hem ook nog eens heb kunnen verslaan, voelt als een droom die uitkomt. Ik ben heel trots op deze overwinning en dit vergeet ik nooit meer!", zo liet Wijers weten. Hele artikel lezen? Klik hier

FIA stelt geen verder onderzoek in naar echtpaar Wolff

De FIA is donderdag gekomen met haar bevinden over het echtpaar Wolff en stelt dat er geen ongeoorloofde praktijken zijn geweest. Daarnaast beroept de autosportbond zich op de 'robuuste' reglementen, waardoor het vertrouwen er nog steeds is. "De FIA kan bevestigen dat er geen lopend onderzoek is op het gebied van ethische of disciplinaire zaken waarbij enig individu betrokken is", zo stelt het orgaan. Hele artikel lezen? Klik hier

FIA introduceert nieuwe regel om aerodynamische tests voor seizoen 2026 te verbieden

De F1 Commission heeft zich gebogen over de introductie van het nieuwe reglement dat vanaf 2026 moet gaan gelden en heeft officieel besloten dat er geen aerodynamische testen mogen worden uitgevoerd voor 1 januari 2025. Een vergelijkbare maatregel werd door de internationale autosportbond genomen, voordat de technische reglementen van 2022 werden geïntroduceerd. Hele artikel lezen? Klik hier