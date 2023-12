Remy Ramjiawan

De FIA heeft middels een verklaring aangegeven dat er geen sprake is geweest van mogelijke belangenverstrengelingen. De internationale autobond vertrouwt op het 'robuuste' systeem en legt uit dat er geen vervolgonderzoek komt naar Susie en Toto Wolff.

Deze week bracht de internationale autosportbond juist naar buiten dat er naar aanleiding van een artikel van Business F1 Magazine zorgen waren over de banden van het echtpaar Wolff. Zo is Susie de algemeen directeur van de F1 Academy en Toto houdt zich bezig met de koningsklasse als teambaas van Mercedes. De FIA had signalen binnenkregen over mogelijke belangenverstrengelingen, maar komt nu met de mededeling dat alles aan de regels voldoet.

Vertrouwen in de regels

In de verklaring meldt de FIA: "Na een evaluatie van Formula One Management’s F1 Code of Conduct en het F1 Conflict of Interest Policy en de bevestiging dat de juiste beschermende maatregelen zijn genomen om mogelijke conflicten te beperken, is de FIA ervan overtuigd dat het compliance management systeem van de FOM robuust genoeg is om ongeoorloofde bekendmaking van vertrouwelijke informatie te voorkomen." Daarmee vertrouwt de autosportbond op de bestaande reglementen en gaat het ervan uit dat er niets ongeoorloofd is gebeurd.

Geen vervolgonderzoek

Er komt volgens de FIA dan ook geen vervolgonderzoek: "De FIA kan bevestigen dat er geen lopend onderzoek is op het gebied van ethische of disciplinaire zaken waarbij enig individu betrokken is. Als regelgevende instantie heeft de FIA de plicht om de integriteit van de mondiale motorsport te handhaven. De FIA bevestigt haar toewijding aan integriteit en eerlijkheid." Daarmee lijkt de kous dus af voor het echtpaar Wolff, wat zich eerder al verdedigden middels een statement. Ook de teams gaven woensdag aan dat zij geen klachten hebben neergelegd bij de internationale autosportbond.