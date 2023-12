Redactie

Op de vroege dinsdagavond van 5 december kwam het bericht van de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) naar buiten dat er een onderzoek zou worden ingesteld naar Mercedes Formule 1-teambaas Toto Wolff en zijn vrouw Susie Wolff. Maar waarom eigenlijk? We zetten het ingewikkelde verhaal even op een rijtje.

Tijdens het afgelopen weekend openbaarde Business F1 Magazine dat de teambazen zich dus zorgen maakte over de nauwe banden die er zouden zijn tussen Toto Wolff, FOM en de FIA. De Oostenrijker zou meer informatie hebben en deze informatie ook eerder krijgen dan de rest van de teambazen. Er zou bij het verkrijgen van deze informatie sprake zijn van belangenverstrengeling, omdat Toto directe familieleden en vrienden bij FOM en de FIA heeft zitten, zoals zijn vrouw Susie. De Schotse is de directeur van de F1 Academy, het kampioenschap voor vrouwelijke coureurs dat begin dit jaar werd opgericht. Zij zou bijna alles weten over de discussies tussen teambazen, iets wat nuttig is voor FOM.

Mercedes reageert op statement FIA

Naar aanleiding van het artikel van Business F1 Magazine besloot de FIA een onderzoek in te stellen en liet afgelopen dinsdag in een verklaring weten dat het "op de hoogte is van de speculaties in de media over de bewering dat een lid van het FOM-personeel vertrouwelijke informatie zou hebben doorgespeeld aan een F1-teambaas". De Compliance-afdeling van de autosportbond onderzoekt de zaak nu. Het team van Mercedes reageerde diezelfde avond nog op de verklaring. De Duitse renstal was verbaasd dat de FIA een onderzoek was begonnen op basis van één bericht uit de media en dat de FIA niet eerst het onderzoek met hen had besproken. Mercedes kwam dus, net als de media en de fans, pas via het statement erachter dat er een onderzoek werd ingesteld. "We verwerpen de bewering in de verklaring en de bijbehorende media-aandacht volledig, omdat deze ten onrechte de integriteit en compliance van onze teambaas aantast", aldus Mercedes.

Ook FOM en Susie Wolff reageren op onderzoek

Formula One Management sloot zich direct bij Mercedes aan: "We nemen kennis van de publieke verklaring die de FIA vanavond heeft afgelegd en die niet van tevoren met ons is gedeeld. We hebben er het volste vertrouwen in dat de beschuldigingen onjuist zijn". Laat in de avond besloot ook Susie Wolff op het onderzoek te reageren: "Ik ben diep beledigd, maar helaas niet verbaasd door de publiekelijke beschuldigingen die deze avond zijn gemaakt. Het is ontmoedigend dat mijn integriteit op deze manier in twijfel wordt getrokken, zeker omdat het lijkt te komen vanuit intimiderend en vrouwonvriendelijk gedrag, en gefocust is op mijn burgerlijke staat in plaats van mijn capaciteiten". De vrouw van Toto verwerpt de beschuldigingen dan ook op de sterkst mogelijk manier, zo beschrijft ze.

Vertrouwelijke cijfers nou wel of niet gedeeld?

Afgelopen woensdag meldde Auto Motor und Sport dat 'een deelnemer' die bij de F1 Commission zat - de vergadering van alle betrokken partijen in de Formule 1 die tijdens het raceweekend in Abu Dhabi samenkwamen - bevestigde dat een dergelijk incident van het lekken van informatie daadwerkelijk had plaatsgevonden. Toto Wolff zou cijfers hebben genoemd die zouden kunnen voortkomen uit de audits voor de onderzoeken naar het budgetplafond. Maar normaal gesproken mag geen van de teams weten hoe de concurrentie zaken doet. De bevindingen van de auditors zijn om die reden strikt vertrouwelijk. Het zijn dus cijfers die Wolff helemaal niet in handen zou mogen hebben. Auto Motor und Sport heeft dit vervolgens nagelopen bij een teambaas, die anoniem bleef, en die spreekt dit tegen en zegt juist dat Wolff tijdens recentelijke bijeenkomsten niks heeft gezegd waar zorgen over waren.

Onderzoek komt ook voor Red Bull als verrassing

Aangezien de zorgen waar Business F1 Magazine over schreef uit een anonieme hoek zijn gekomen, rees de vraag op welke teambaas zich bij de FIA had gemeld. Christian Horner van Red Bull Racing kwam bij Sky Sports als eerste naar buiten om te laten weten dat de klachten niet bij hem vandaan kwamen: "We hebben natuurlijk een grote rivaliteit op de baan, maar wij hebben geen officiële klacht of iets dergelijks ingediend tegen Susie of Toto of zelfs Mercedes bij de FIA. Sterker nog, Red Bull Racing is juist betrokken geweest bij het opzetten van de F1 Academy. Zelfs tot het punt dat de twee Red Bull-teams drie auto's zullen beheren. We werken dus goed samen met Susie, waarvan wij vinden dat ze het goed doet bij de F1 Academy. Wij zijn, net als anderen, vrij verrast over het statement van gisteren en dat was niet gekomen, gestart of bedacht door Red Bull."

Hoe nu verder?

Elk team deelde vervolgens op woensdagavond net na half zeven Nederlandse tijd massaal dezelfde verklaring. Ze hebben gezamenlijk laten weten dat ze "geen klacht hebben ingediend bij de FIA met betrekking tot de bewering dat vertrouwelijke informatie zou zijn doorgegeven tussen een Formule 1-teambaas en een medewerker van FOM. We zijn tevreden en trots om de F1 Academy en haar algemeen directeur te ondersteunen door middel van onze toewijding om vanaf volgend seizoen een deelnemer in onze kleuren te sponsoren." De vraag blijft dus wie er dan wél naar de FIA is gestapt. Of misschien kunnen beter de vraag stellen: is er überhaupt iemand naar de FIA gestapt? Is de internationale autosportbond dan echt een onderzoek gestart puur gebaseerd op één speculerend artikel? Hoe dit onderzoek momenteel verloopt, is niet bekend, en het zal afwachten zijn welke conclusies er getrokken gaan worden en wat de gevolgen zullen zijn.