Vincent Bruins

Donderdag 7 december 2023 11:15 - Laatste update: 11:30

Er wordt voor het Formule 1-seizoen van 2024 mogelijk een nieuw sprintraceformat geïntroduceerd. Het is nog niet bekend of er veranderingen gaan komen en welke dat dan zouden zijn, maar George Russell en teambaas Toto Wolff van Mercedes zijn er in ieder geval duidelijk over dat ze omgekeerde startopstellingen niet zien zitten.

De Sprint werd in 2021 als de sprintkwalificatie geïntroduceerd. In Silverstone, Monza en São Paulo bepaalde de kwalificatie op vrijdag de grid voor de sprintkwalificatie op zaterdag en de uitslag van de sprintkwalificatie bepaalde de grid voor de Grand Prix van zondag. De naam 'sprintkwalificatie' viel weg voor 2022 en in plaats van de top drie kreeg de top acht punten. De Sprint werd in Imola, Oostenrijk en São Paulo verreden. Al bleef het format verder onveranderd, nu was het de coureur die het snelst was in de kwalificatie in plaats van de winnaar van de Sprint die officieel werd erkend als degene met de pole position. Dit jaar werd de Sprint Shootout geïntroduceerd om van de Sprint een op zichzelf staand evenement te maken. De kwalificatie van vrijdag bepaalt nu de grid van de Grand Prix.

DRS-trein

Een van de veranderingen aan het sprintraceformat dat wordt besproken is het mogelijk omdraaien van de startopstelling, maar Russell denkt niet dat dat gaat werken: "Dit heb ik geleerd, toen ik racete in Formule 3 en Formule 2. Als je de tien snelste auto's hebt, de meest uitdagende om in te halen is degene waar je mee vecht. Als je die grid omdraait, dan heb je de snelste auto op de tiende plaats die de op een na snelste auto op de negende plaats probeert in te halen die op zijn beurt de op twee na snelste auto op de achtste plaats probeert in te halen. Wat je waarschijnlijk dan krijgt, is gewoon een DRS-trein. Dus ik denk dat dat concept niet zal werken," aldus de Brit tegenover de aanwezige media tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi.

WWE op de zaterdag

Wolff sluit zich aan bij Russell: "Ik kan begrijpen [waarom we het doen], dat mensen het leuk vinden. Er zijn meer mensen die het wel leuk vinden dan niet. Misschien ben ik te puristisch, te ouderwets, maar ik heb liever gewoon een Grand Prix dan een sprintraceweekend. We moeten weten dat een Grand Prix om twee of drie uur 's middags is en dat is het dan." Als de Sprint blijft, hoopt de teambaas dat het in de volgorde van Sprint Shootout, Sprint, kwalificatie voor de Grand Prix en de Grand Prix zal gaan in plaats van de kwalificatie op de vrijdag vóór de Sprint. "Ik zou sprintraces met omgekeerde startopstellingen nog wel begrijpen, omdat we dan tenminste verklaren dat dat de domme race is. Zes keer per jaar doen we iets dat heel erg dom is en iedereen weet daar onderscheid in te maken. Er zullen andere winnaars en podiums zijn wat wel weer leuk is voor de variatie. Dus we doen dan zes keer op de zaterdag WWE en 24 keer op de zondag Formule 1."