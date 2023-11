Brian Van Hinthum

Christian Horner baarde afgelopen weekend voor de Grand Prix van Abu Dhabi opzien door gesprekken met het kamp van Lewis Hamilton van eerder dit jaar te openbaren. Ted Kravitz is niet te spreken over de acties van de Red Bull-teambaas en adviseert mensen om geen geheimen te delen met Horner.

Er sloeg vorige week woensdag laat op de avond een bom in, toen Daily Mail quotes van Horner publiceerde waarin de Brit zegt dat Hamilton eerder dit jaar - voordat hij een nieuw contract bij Mercedes ondertekende - via zijn management gesproken zou hebben met Red Bull Racing. "We hebben in de loop der jaren verschillende gesprekken gehad over de komst van Lewis. Ze hebben een paar keer contact opgenomen. De laatste keer, eerder dit jaar, was er een vraag of er interesse zou zijn", zo deed de Britse teambaas van Red Bull uit de doeken.

Geen geheimen vertellen

De uitspraken van Horner werden natuurlijk donderdag in de paddock besproken en Hamilton zelf liet al vrij snel weten dat hij nergens iets vanaf weet. De Brit vertelde zelfs dat het niet zijn management, maar Horner zelf was die een gesprek probeerde aan te knopen. Na verschenen berichten dat het zou gaan om Anthony Hamilton, de vader van Lewis Hamilton, was het Horner zelf die dat verhaal bevestigde. Kravitz bespreekt de hele situatie op Sky Sports F1: "Moeten we nog iets zeggen over het Horner-verhaal met Hamilton die misschien naar Red Bull zou gaan? Ik wil één ding even duidelijk maken: vertel Christian Horner geen geheimen, want hij vertelt ze door."

Gecheckt met Anthony?

De verslaggever vervolgt zijn kritische woorden: "Hoe moet Anthony Hamilton zich voelen als Horner zegt: 'Weet je? Die gesprekken die we hebben? Die ga ik aan iedereen vertellen.' Heeft hij Anthony gevraagd of hij zomaar kon vertellen over de gesprekken die gevoerd zijn om Lewis naar Red Bull te halen? Ik heb een levensles voor jullie. Wanneer je een geheim hebt, vertel het dan niet tegen Horner. Misschien - om eerlijk te zijn naar Christian - geldt er een verjaringstermijn of heeft hij bij Anthony gecheckt of hij het mocht vertellen voor het interview met Daily Mail."