Brian Van Hinthum

Dinsdag 28 november 2023 10:59

Max Verstappen heeft dit seizoen de ene na de andere zege weten te pakken in de Formule 1 en de drievoudig wereldkampioen zorgde ervoor dat het vooraan niet altijd even spannend was. Martin Brundle verdedigt de sport en is juist blij dat hij het ongekende seizoen van Verstappen met eigen ogen mocht aanschouwen.

Daar waar Mercedes en Lewis Hamilton jarenlang zorgden voor de nodige voorspelbare races en uitslagen, waren het dit seizoen Red Bull Racing en Verstappen die een ongekende en nog nooit eerder vertoonde vorm van dominantie lieten zien. Slechts één keer wist er een andere auto dan de RB19 te zegevieren, toen Carlos Sainz er tijdens de Grand Prix van Singapore met de overwinning vandoor ging. Verstappen eindigde zelf uiteindelijk nog negentien zeges in 22 races, waarmee hij misschien wel het meest dominante seizoen in de historie wist te rijden.

Lof voor Verstappen

Hoewel sommige fans natuurlijk regelmatig zorgen lieten blijken tijdens de ongekende jaargang van Verstappen, plaatst Brundle het in zijn column voor Sky Sports allemaal wat meer in perspectief. "Max heeft natuurlijk het beste team en de beste auto gehad dit seizoen, maar dat gold ook voor Sergio Pérez. Ze hebben het ook moeten opnemen tegen verschillende sterke teams en coureurs van wereldklasse. Max heeft simpelweg iedereen aan gort gereden. Weer of geen weer, safety cars, rode vlaggen, complete chaos, hij wist te winnen. Het team ondersteunde zijn talent met kogelvrije betrouwbaarheid, goede strategieën en pitstops. Ik ben blij dat ik het heb mogen meemaken."

Close racen

Daarnaast kijkt Brundle totaal anders tegen het huidige seizoen aan dan sommige fans: "Ik ontmoet fans en lees de harde comments die mensen plaatsen op X over hoe saai dit seizoen was, vooral omdat één combinatie domineerde. Vanuit mijn perspectief wil ik zeggen dat ik volgens mij nog nooit zo'n niveau van close racen heb meegemaakt met zoveel inhaalacties en gevaar over het hele veld. Richting het einde van het seizoen werd het nog spannender. We zagen het ook vaak in de kwalificatie als de voorste heren het niet lieten zien. Dan kon bijna elke coureur op de grid voor hen eindigen. Dit jaar hadden we geen staart van het veld", besluit hij.