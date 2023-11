Brian Van Hinthum

Maandag 27 november 2023 19:43

Max Verstappen wist zondag met zijn negentiende zege van dit seizoen één van de meest dominante seizoenen in de Formule 1 ooit af te sluiten. Dr. Helmut Marko is diep onder de indruk van de Nederlander en legt uit wat hem zo goed maakt, al ziet hij ook nog wel een zwakke plek bij de 26-jarige coureur.

Verstappen won dit seizoen na zijn zege op het Yas Marina Circuit negentien van de 22 races en de Limburger heeft dan ook één van de meest dominante seizoenen die de Formule 1 ooit gezien heeft beleefd. De Red Bull-coureur wist de ene na de andere zege aaneen te rijgen en zodoende vroeg in het kampioenschap al beslag te leggen op de wereldtitel. Ondertussen klom hij op de ladder met meeste overwinningen aller tijden naar de derde plaats met 54 zeges in de koningsklasse. Daarmee laat hij een andere Red Bull Racing-legende - Sebiastian Vettel - definitief achter zich.

Stappen gezet in 2023

Na afloop van de laatste race van het seizoen sprak Sky Deutschland met Marko, de man die Verstappen op jonge leeftijd naar de Formule 1 durfde te halen. De Oostenrijker krijgt de vraag op welke gebieden Verstappen zich dit seizoen verbeterd heeft. "Op alle gebieden", klinkt het stellig. "Het is zijn absolute wil om te winnen. Hij kan in elke situatie naar de limiet. Dat doet hij met kalmte en gemak. Hij heeft een belangrijke stap in het bandenmanagement gezet. Hij kan op de limiet rijden, zonder de banden te verpesten", voegt de adviseur daaraan toe.

Verbeterpunt Verstappen

Marko vervolgt: "Hij weet precies hoe ver hij kan gaan. We hebben zijn piek nog niet gezien", waarschuwt de voorman. Natuurlijk is niemand perfect en weet Marko dat er zelfs voor de man die alle records uit de boeken rijdt nog dingen zijn die beter kunnen. "Af en toe wordt hij wat ongeduldig als de auto niet precies doet wat hij wil", stelt hij. Marko sluit af op een positieve noot: "In de race rijdt hij vol vertrouwen en vecht hij niet meer wanneer het niet nodig is. Hij wordt nog sneller en zorgt beter voor zijn materiaal. Dat geeft hem voordelen. Ik had dit nooit voor mogelijk gehouden, dus ik zie geen beperkingen richting de top."