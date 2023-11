Jan Bolscher

Maandag 27 november 2023

Het Formule 1-seizoen zit erop, en dat betekent dat we het inschrijfgeld van de teams voor aankomend jaar uit kunnen rekenen. Red Bull Racing moet vanwege de zeer succesvolle 2023-campagne een recordbedrag aftikken.

Autosport is niet goedkoop, dat is voor de meesten geen verrassing. En het duurste kampioenschap van allemaal is logischerwijs de koningsklasse: de Formule 1. Voorafgaand aan ieder seizoen moeten de deelnemende teams inschrijfgeld overmaken naar de FIA: het motorsportorgaan achter het wereldkampioenschap. Sinds 2013 ligt het in de reglementen van de Formule 1 vast dat dit inschrijfgeld tweedelig wordt berekend: ieder team betaalt een basisbedrag, en daarnaast moeten de constructeurs per gescoord WK-punt een extra bedrag aftikken. De constructeurskampioen van het jaar ervoor (van 2023 voor 2024), betaalt ietsje meer.

Basisbedrag en betalen per punt

Dit bedrag lag eerst op 500.000 dollar inschrijfgeld als basisbedrag per team, plus 5.000 dollar per gescoord WK-punt. De constructeurskampioen moest 6.000 dollar per punt betalen. De afgelopen jaren is dit bedrag vanwege inflatie gestegen. Inmiddels is bekend dat het basisbedrag voor 2024 op 657.837 dollar ligt. Dit is omgerekend 600.894,93 euro. Per punt moet er 6.575 dollar (6.005,87 euro) afgetikt worden. Voor de constructeurskampioen is dit 7.893 dollar (7.209,78 euro) per gescoord punt.

Recordbedrag Red Bull Racing

Nu het seizoen van 2023 erop zit, kunnen we dus uitrekenen wat ieder team moet betalen om in 2024 weer op de startgrid te kunnen staan. En dan wordt het al snel duidelijk dat het met name voor Red Bull Racing een duur geintje wordt. De Oostenrijkse grootmacht - en constructeurskampioen van 2023 - scoorde maar liefst 860 punten, meer dan het dubbele dan de nummer twee: Mercedes. Het team van Max Verstappen en Sergio Pérez moet vóór 10 december 7.445.917 dollar naar de FIA overmaken, een absoluut record. Bekijk hieronder het volledige overzicht.

Inschrijfgeld per team voor Formule 1-seizoen 2024