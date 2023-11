Vincent Bruins

Sergio Pérez is als tweede over de streep gekomen in de Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi, maar de coureur van Red Bull Racing is vanwege een tijdstraf teruggevallen naar de vierde positie. Hij kreeg deze straf na contact met Lando Norris.

Pérez ving de wedstrijd op het Yas Marina Circuit aan vanaf de negende positie, nadat zijn rondetijd vanwege track limits werd afgepakt in Q3. De Mexicaan kwam langzaam maar zeker sterk naar voren. In de slotfase vocht hij zelfs nog om een podiumplekje, maar in zijn jacht op een trofee kwam hij nog wel Norris tegen. Pérez remde ontzettend laat voor de chicane van bocht 6 en 7 en raakte daarbij de McLaren van Norris. De stewards onderzochten het incident meteen en besloten Pérez een tijdstraf van vijf seconden te geven.

Leclerc speelt spelletje

Pérez gaf niet op en ging Russell voorbij voor de derde positie in de race. Leclerc, die tweede lag achter Max Verstappen, probeerde er alles aan te doen om Ferrari de tweede plek in het constructeurskampioenschap te geven. De Monegask besloot daarom Pérez erlangs te laten in de hoop dat Pérez een gat van vijf seconden kon slaan naar Russell. Dit lukte echter niet en, nadat de tijdstraf na de finish werd meegerekend, kwam Pérez 1.1 seconden achter Russell terecht. Russell schuift dus op naar de derde positie en met dit podium verdient Mercedes de tweede plaats in het constructeurskampioenschap.