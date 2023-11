Brian Van Hinthum

Vrijdag 24 november 2023 16:57

Max Verstappen was in aanloop naar de Grand Prix van Las Vegas behoorlijk vocaal over zijn mening over het showelement rondom de race. Het leverde hem wat kritiek op en ook vader Jos Verstappen floot zich zoon terug. Michael Bleekemolen heeft begrip voor beide Verstappens.

Verstappen liep zich richting de race in de gokstad kritisch uit over de hele Grand Prix. Na de nogal bijzondere openingsceremonie van het weekend liet de drievoudig wereldkampioen zelfs weten zich 'een clown' te voelen en alles bij elkaar konden de opmerkingen van Verstappen niet bij iedereen op positieve reacties rekenen. Bleekemolen zag wel hoe de Nederlander afkoelde tijdens het weekend: "In eerste instantie leek het natuurlijk op een circusvertoning. Uiteindelijk viel het allemaal wel mee. Max zat natuurlijk de hit van Elvis Presley te zingen in zijn uitloopronde. Ik denk dus dat hij uiteindelijk toch wel content was met de hele zaak", zegt hij in gesprek met GPFans.

Oppassen met wat je zegt

Bleekemolen begrijpt dat Verstappen kritisch is, maar denkt dat hij af en toe wel goed moet opletten met wat hij zegt. "Je moet natuurlijk oppassen. Het hele Liberty Media en de FIA begint een soort overheid te worden. Het barst van de regels. Je moet oppassen, want als je ze schaadt in hun handelen en iets verkeerds zegt, krijg je daar ook weer een straf voor. Jos heeft zelfs ook gezegd dat hij zich even gedeisd moet houden. Ik denk dat Jos daar gelijk in heeft. Ik kan me Max ook goed voorstellen. Ik zou soms ook in alle staten zijn met wat er gebeurt. Nogmaals, het is een soort overheid aan het worden die hele organisatie. Alle regels worden ingewikkelder. Als je iemand even naast de baan duwt, is het meteen een doodzonde. Daar zit het publiek niet op te wachten. Je zit ook met publiek. Het is niet alleen de FIA."

Jos Verstappen

De Amsterdammer gaat ten slotte nog even in op het bijzondere verhaal van Jos Verstappen, die zijn zoon dat weekend even terugfloot na de vele kritieken en stelde dat Verstappen 'niet overal lukraak tegenaan kan schoppen'. "Hij zal wel zeggen: 'Hou je nou eens koest, straks krijg je weer allemaal gezeik'. Daar moet je ook voor oppassen. Het is niet helemaal fair dat je niks meer mag zeggen, maar Jos ziet dat goed. Hoewel Jos natuurlijk normaal gesproken eerder wat zegt dan Max normaal gesproken, vind ik het wel goed dat hij hem soms even wat dempt in bepaalde uitspraken.

