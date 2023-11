VIDEO | FIA zet AI in voor straffen, Horner over Hamilton: 'ongemakkelijk'

Redactie

Vrijdag 24 november 2023 11:51

De FIA heeft bekend gemaakt dat het gebruik wil gaan maken van AI om straffen uit te delen. De internationale autosportbond gaat daarmee moderne technieken gebruiken om de coureurs in de gaten te houden. Daarnaast werd deze week bekend dat Lewis Hamilton interesse heeft getoond in een zitje bij Red Bull Racing en Christian Horner noemt dat toch wel ongemakkelijk. Bekijk de video hieronder of op YouTube.