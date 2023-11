VIDEO: Pérez verwacht nadeel voor Red Bull, General Motors motorleverancier vanaf 2028

Brian Van Hinthum

Woensdag 15 november 2023 17:01

Sergio Pérez verwacht dat de voorspelde lage temperaturen in Las Vegas aankomend weekend niet in het voordeel van Red Bull Racing zullen werken. Het is iets waar rekening mee gehouden moet worden volgens de Mexicaan. Ook staat General Motors bij de FIA officieel ingeschreven als motorleverancier in de Formule 1 vanaf 2028. Dat heeft het Amerikaanse bedrijf laten weten via officiële kanalen. Bekijk de video hieronder of op YouTube.