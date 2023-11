Brian Van Hinthum

Woensdag 15 november 2023 14:06

Max Verstappen is dit seizoen natuurlijk uiterst dominant in de Formule 1 en dus kan de Nederlander altijd vrij onbezorgd en en zonder stress voor de dag komen. Peter Windsor is benieuwd hoe we de Nederlander zouden zien als hij weer wat meer onder druk zou staan. Volgens hem zien we hem nu 'door een roze bril'.

Verstappen wist vorig raceweekend de twintigste Grand Prix van het seizoen opnieuw het hele weekend te domineren. De 26-jarige coureur pakte op vrijdag de pole position in de kwalificatie, kwam zaterdag als eerste over de streep in de Sprint Shootout en sloeg op zondag een aanval van Lando Norris af richting zijn zeventiende zege van het seizoen. Daarmee verscherpte hij natuurlijk zijn eigen record van meeste overwinningen in een seizoen en dat met nog twee races te gaan. Het gaat allemaal van een leien dakje voor de Limburger en het is dan ook zelden nog dat Verstappen echt getest wordt.

Roze bril

Windsor vindt dan ook dat we soms moeten oppassen met de vele superlatieven voor de wereldkampioen van 2023: "Ik denk natuurlijk dat hij volwassener is geworden. We zien hem nu echter dit jaar wel door een roze bril. Er is niet veel kans voor hem geweest om ergens boos over te zijn. Laten we dat inzien. We weten niet echt hoe de nieuwe, volwassen 2023 Max zou reageren als hij zwaar onder druk zou staan. Bijvoorbeeld wanneer er nog twee races te gaan waren en hij 27 punten achter [Sergio] Pérez in het wereldkampioenschap zou staan. Misschien zouden we dan een andere Max zien", zegt hij op zijn YouTube-kanaal.

Een goede wereldkampioen

De voormalig teammanager vervolgt: "Laten we ons niet te veel afleiden van de manier waarop hij is. Hij zegt niet zoveel meer en is nu gewoon kalm en doet zijn werk. Hij wil niet teveel betrokken worden bij dingen. Dat is natuurlijk mooi om te zien. Hij is altijd goed in de dingen voor de race. Hij heeft geen headset op wanneer ze het nationale volkslied afspelen. Hij is kalm, respectvol en doet het ook na de race goed. Hij is een hele goede wereldkampioen wat betreft het representeren van de sport. Natuurlijk is hij volwassener geworden. Hij was zo jong toen hij voor het eerst succesvol was en gaat nu qua Formule 1-tijden ook al lang mee."