Woensdag 15 november 2023 08:50

Het team van Red Bull Racing wist dit jaar op absolute wijze te domineren en men hoopt in Milton Keynes in 2024 natuurlijk op deze voet verder te gaan. Om het voordeel te proberen te behouden, heeft de Oostenrijkse renstal een 'evolutie' van de RB19 in gedachten, zo doet chief engineer Paul Monaghan uit de doeken.

Het is allemaal behoorlijk duidelijk geweest dit seizoen welk team het beste op de grid was. Red Bull pakte met grote overmacht zowel het coureurs- als het constructeurskampioenschap en momenteel werden er zelfs negentien van de twintig gereden races gewonnen. Wél lijkt het er langzaam maar zeker op dat de concurrentie het gat naar de voorkant weet te verkleinen. Zo komt het team van McLaren steeds dichterbij en zitten soms ook de Ferrari's en de Mercedessen aan de staart van de RB19.

Strakkere regels

Dat lijkt natuurlijk ook een resultaat van het stoppen van de ontwikkelingen voor 2023. In Milton Keynes kon - gewapend met de vroege voorsprong - het vizier al vroeg richting 2024. Dat is dan ogenschijnlijk ook gebeurd en vanuit het team van Red Bull worden de eerste details van de volgende Red Bull nu wereldkundig gemaakt door Monaghan: "Het zou verkeerd zijn om het maar zo te laten. De tegenstand komt steeds dichterbij. De regels zijn wel wat strakker ten opzichte van vorige jaren met andere generaties auto's. Daar konden we wat makkelijker spelen en dingen veranderen", citeert Motorsport.com.

Evolutie van deze auto

Het is dus duidelijk: Red Bull gaat het niet volledig over een andere boeg gooien, maar heeft wél een aantal duidelijke verbeterpunten in gedachten richting volgend seizoen. "Het zal je misschien niet verbazen als ik je zeg dat het [de 2024-auto] een evolutie van de huidige auto gaat zijn. Het zou dom zijn om dit concept zomaar weg te gooien. Uiteindelijk moeten we wel progressie boeken. We moeten verbetering in rondetijden vinden. De tegenstand zit ons op de hielen en als zij een stap zetten, moeten wij een grotere stap zetten. Het neemt een hoop lessen en voordelen van de huidige auto mee. Vanaf Bahrein zullen we zien of we het goed genoeg hebben gedaan."