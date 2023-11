Jan Bolscher

Paul Monaghan, chief engineer bij Red Bull Racing, vertelt dat het ondanks de grote voorsprong op de concurrentie, een fout zou zijn om het design van de RB19 blind over te nemen voor de auto van volgend jaar.

Red Bull Racing is dit jaar een klasse apart. De formatie uit Milton Keynes heeft van de tot nu toe twintig verreden races negentien keer gewonnen en legde al in Japan beslag op het constructeurskampioenschap. Max Verstappen, goed voor zeventien van die negentien overwinningen, verzilverde in Qatar vervolgens zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap Formule 1. De RB19 is bij uitstek de te kloppen auto, maar dat biedt volgens Monaghan geen garanties voor 2024.

Concurrentie zet stappen

De concurrentie komt dichterbij volgens de Brit, en dus zou het een fout zijn om het design van de RB19 blindelings toe te passen op diens opvolger, de RB20. McLaren heeft de afgelopen maanden een grote stap richting Red Bull Racing gezet, en de verwachting is dat Mercedes en Ferrari ook winst zullen boeken tijdens de wintermaanden. Ondanks de huidige voorsprong qua performance van Red Bull Racing, blijft er dus nog altijd werk aan de winkel.

Ondanks voorsprong progressie boeken

"Het zou verkeerd zijn om het met rust te laten, want de concurrentie komt dichterbij", vertelt Monaghan tegenover Motorsport.com. "Maar de regels zijn behoorlijk strikt in vergelijking met voorgaande jaren, waar we dingen iets meer konden verschuiven. Het zal je niet verbazen als ik zeg dat het [de auto voor 2024] een evolutie zal zijn van de huidige auto, want het zou een beetje dom zijn om dit concept weg te gooien."

"Maar tegelijkertijd moeten we progressie boeken. We moeten wat extra rondetijd vinden. De concurrentie zit ons op de hielen en als zij een stap zetten, moeten we ervoor zorgen dat wij een grotere stap zetten. Maar het [de RB20] draagt veel lessen en voordelen over van de huidige auto. Vanaf Bahrein volgend jaar zullen we zien of we ons werk goed genoeg gedaan hebben."