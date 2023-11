Jan Bolscher

Dinsdag 7 november 2023 21:43

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere een speciaal cadeau van Max Verstappen voor NASCAR-kampioen Kevin Harvick. De Nederlander besloot één van zijn helmen aan de racelegende te schenken, ter ere van zijn pensioen. Verder zegt Guenther Steiner nieuw bewijs te hebben voor de zaak rondom de einduitslag van de Grand Prix van de Verenigde Staten, en heeft Red Bull Racing-teambaas Christian Horner nog maar eens duidelijkheid gegeven over de toekomst van Sergio Pérez binnen de Oostenrijkse formatie. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Verstappen schenkt helm aan NASCAR-legende

Terwijl de Formule 1 in Brazilië was voor de Grand Prix van São Paulo, werd op Phoenix Raceway de Championship 4-finale van de NASCAR Cup Series verreden. Kevin Harvick, een van de beste coureurs uit de geschiedenis van de Amerikaanse stockcarklasse, ging met pensioen en kreeg daarom een speciaal cadeau van Max Verstappen. De Nederlander besloot hem één van zijn helmen te schenken. Een mooi gebaar, want het zoontje van Harvick is groot fan van de Red Bull Racing-coureur en hoopt op een dag in diens voetsporen te treden. Het hele verhaal over het cadeau van Verstappen aan Harvick lees je hier.

Steiner wijst naar 'duidelijk' bewijs in protest tegen Red Bull, Williams en Aston Martin

Haas-teambaas Guenther Steiner geeft in gesprek met de Britse tak van Motorsport.com tekst en uitleg over het ingediende protest tegen de uitslag van de Grand Prix van de Verenigde Staten. Volgens de teambaas is er inmiddels genoeg bewijs verzameld om alsnog straffen uit te delen voor de overschrijdingen van de track limits op COTA. "Ik denk dat ze actie moeten ondernemen, want anders maken we regels en doen we er vervolgens niets mee. Dat is mijn mening. Oké, als ze de beelden niet hebben gezien, dan snap ik dat ze niets kunnen doen, maar nu hebben we er duidelijk bewijs van", vertelt de Italiaan onder andere. Het hele verhaal over het protest van Steiner lees je hier.

Horner over toekomst Pérez bij Red Bull: "Intentie is dat hij hier door blijft gaan"

Red Bull Racing is nog altijd voornemens om Sergio Pérez ook in 2024 naast Max Verstappen plaats te laten nemen. Dat vertelt teambaas Christian Horner: "Ik heb er het absolute vertrouwen in en ben er duidelijk over dat Sergio onze coureur is volgend jaar", klinkt het onder andere. "Kijk, als hij gewond raakt of iets dergelijks, dan zijn dat omstandigheden waar we geen controle over hebben, maar het is de duidelijke intentie dat hij hier door zal blijven gaan. We zijn van plan zo verder te gaan." Het hele commentaar van Horner op de vraag over de line-up voor 2024, lees je hier.

Alonso corrigeert Norris op social media over aantal wereldkampioen op podium in Brazilië

Bij het vallen van de vlag in São Paulo was het Max Verstappen die zijn 52e zege uit zijn carrière wist te pakken. Lando Norris kwam als tweede over de streep en Fernando Alonso wist na een intens gevecht met Sergio Pérez het laatste podiumplekje uit het vuur te slepen. Norris deelde na afloop een foto op Instagram waarbij hij schreef dat hij met twee wereldkampioenen op het podium stond, maar Alonso corrigeerde de McLaren-coureur. Naar zijn idee stonden er namelijk drie wereldkampioenen op het podium. Waarom de Spanjaard dat vindt, lees je hier.