VIDEO | Red Bull, Aston Martin en Williams naar de FIA voor protest van Haas

Redactie

Maandag 6 november 2023 16:59

Het protest van Haas heeft een vervolg gekregen. De Amerikaanse renstal diende zaterdag een protest in tegen de uitslag van de Grand Prix van de Verenigde Staten. Het team van Guenther Steiner is van mening dat de FIA had moeten optreden tegen de vele track limits-overschrijdingen van diverse teams en wijst vooral naar het gebrek van de handhaving. Red Bull Racing, Williams en Aston Martin krijgen woensdag de kans om zich te verdedigen, want dan zullen zij de internationale autosportbond te woord staan. Bekijk de video hieronder of op YouTube.