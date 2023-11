Vincent Bruins

Zondag 5 november 2023 22:03

In deze video blikken we terug op een geweldige Grand Prix van São Paulo. Max Verstappen wist de wedstrijd te winnen voor Lando Norris die vanaf P6 een geweldige start had. Fernando Alonso versloeg Sergio Pérez in een fotofinish voor het laatste plekje op het podium in Interlagos. We horen van de Aston Martin-coureur die dacht dat een top drie-resultaat buiten bereik was. Verder was de teleurstelling bij Mercedes groot. De snelheid zat er niet in en Lewis Hamilton viel terug naar P8. George Russell kwam überhaupt niet aan de finish.

