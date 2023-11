Brian Van Hinthum

Zondag 5 november 2023 16:36 - Laatste update: 16:49

Lewis Hamilton lijkt tijdens de Grand Prix van São Paulo toch wel de populairste coureur op de grid te zijn, maar ook Max Verstappen lijkt op veel steun van de Braziliaanse fans te kunnen rekenen. De Nederlander heeft in Kelly Piquet natuurlijk een duidelijke link met het Zuid-Amerikaanse land en hij vertelt erover.

Verstappen is zijn weekend in Brazilië in ieder geval uitstekend begonnen. De Nederlander was op vrijdag de snelste in de kwalificatie, waardoor hij op zondag om 18:00 uur vanaf de pole position mag vertrekken. Zijn zaterdag begon met zijn tweede plek in de Sprint Shootout nog niet optimaal, al stelde hij tijdens de sprintrace zelf wél gewoon orde op zaken door vrij gemakkelijk de zege naar zich toe te trekken. In de paddock en op de tribunes kan de Nederlander daarbij op veel steun rekenen.

Populair door Piquet

Het is de Nederlander zelf ook opgevallen. Na de vraag van Algemeen Dagblad of hij veel fans heeft in het land van de samba, reageert hij duidelijk: "Ja, ik denk het wel." Eén van de redenen voor zijn populariteit in het land is natuurlijk zijn vriendin. Piquet is de dochter van de Braziliaanse racelegende Nelson Piquet Sr. en dus heeft Verstappen automatisch een link met het land. Zijn band met de schoonfamilie zorgt echter niet voor Braziliaanse gevoelens: "Nee, ik voel me geen Braziliaan. Mijn schoonfamilie kan wel Braziliaans zijn, maar dat wil niet zeggen dat ik me ook zo voel."

Vergelijking met Senna

De Limburger kan zich daarnaast ook niet in de taal van de schoonfamilie communiceren: "Ik spreek ook geen woord Portugees, dus dat helpt niet. Maar ik vind het absoluut fijn om hier te zijn, ik word altijd heel goed ontvangen. De mentaliteit in dit land is relaxed, een beetje zoals ik ook in het leven sta.” Naast zijn link met Piquet wordt Verstappen natuurlijk ook met enige regelmaat met Ayrton Senna vergeleken. Een vergelijking waar Verstappen zelf weinig mee heeft. "Ik denk dat het juist mooi is dat iedereen anders is. Ik wil gewoon mezelf zijn en met niemand vergeleken worden.”