VIDEO | Verstappen onthult probleem op Interlagos, Hamilton 'heeft geen zin in de race'

Redactie

Zondag 5 november 2023 14:59

Het duurt niet lang meer voordat de startlichten zullen gaan doven voor de Grand Prix van São Paulo. Tijdens de sprintrace van zaterdagavond was al een beetje te zien welke snelheid de rijders hadden en werd duidelijk dat de banden wederom een hoofdrol zullen gaan spelen. Max Verstappen wees in de eindfase naar problemen met het rubber en Lewis Hamilton sluit zich daarbij aan en kijkt niet echt uit naar de wedstrijd in Brazilië. Bekijk de video hieronder of op YouTube.