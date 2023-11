Brian Van Hinthum

Donderdag 2 november 2023 20:47

Lewis Hamilton gaat natuurlijk sinds 2022 als Braziliaans ereburger door het leven en de zevenvoudig wereldkampioen is dan ook blij om dit weekend weer in São Paulo in actie te komen. De Mercedes-coureur vertelt over zijn warme gevoelens voor het land, voor Ayrton Senna en het circuit zelf.

Hamilton heeft door de jaren heen een warme band opgebouwd met het Zuid-Amerikaanse land en dit weekend mag hij weer in actie komen op het roemruchte circuit van Interlagos. De coureur uit Stevenage vierde dat in ieder geval door op donderdag alvast met een zeer bijzondere outfit op het circuit te verschijnen. Hij verscheen in een soort leren overall, die aan de voorkant in de kleuren groen, geel en blauw [de kleuren van Brazilië] gespoten is, terwijl op de achterkant de helm en de ogen van Senna prijken. Het was weer eens een teken van liefde van Hamilton naar het land en zijn idool.

Liefde voor het land

Op de persconferentie voorafgaand aan het weekend in Brazilië krijgt hij vragen over zijn liefde voor het land en de plek. "Het is altijd een speciale race voor mij geweest. De groei die ik hier heb gevoeld, het onthaal, de geweldige support. Ik ben altijd gek geweest op de Braziliaanse kleuren. Daarnaast was Ayrton Senna zo'n grote held voor zoveel van ons. Het circuit is iconisch. Ze bouwen geen circuits zoals dit meer", stelt Hamilton.

Staatsvijand nummer één

Hij blikt terug naar 2008, het jaar dat hij zijn eerste wereldtitel pakte: "Ik won hier mijn eerste wereldkampioenschap. Het was toen best gek, want ik voelde mezelf staatsvijand nummer één. Ik reed natuurlijk tegen Felipe [Massa]", zegt hij over de Braziliaanse coureur. Ten slotte haalt hij zijn liefde voor de kleuren van het land nog maar eens aan: "Ik heb altijd van de Braziliaanse kleuren gehouden. Als mijn broertje en ik FIFA speelden, pakte hij altijd Engeland en koos ik voor Brazilië."

