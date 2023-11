Brian Van Hinthum

Donderdag 2 november 2023 16:01

De straf voor de overtreding van de budgetcap in 2021 van Red Bull Racing kwam te staan op een beperking van tijd in de windtunnel van het team. Veel fans vinden natuurlijk dat daar weinig van te merken is geweest in dit jaar, kijkende naar de dominante prestaties van het team. Christian Horner stelt dat het ergste er nog aan zit te komen.

Red Bull wist in 2022 zowel het constructeurs- als het coureurskampioenschap binnen te hengelen, tóch werd het allesbehalve een zorgeloos seizoen en zorgde met name de straf in de budgetcap-soap voor een zure nasmaak in Milton Keynes. Red Bull bleek gedurende het seizoen in 2021 de limieten overschreden te hebben, wat ze op een hoop commentaar en negatieve publiciteit kwam te staan. Uiteindelijk werd men na een aanbod van de FIA bestraft met een geldboete en dus een beperking aan tijd in de windtunnel voor 2023.

Straf ten einde

Die beperking in de windtunnel, dat bleek een nogal vage straf te zijn. Het was gissen geblazen naar wat die beperking precies zou gaan betekenen voor het uiteindelijke resultaat op de baan. De meningen rondom de straf bleken destijds behoorlijk verdeeld. Red Bull schreeuwde zelf dat de straf een hele forse was, terwijl concurrerende teams juist weer hun bedenkingen hadden bij de zwaarte van de sancties. Op 31 oktober liep de straf op zijn einde en lijkt het er dus op dat Red Bull weinig last heeft gehad van de vermindering van windtunneltijd, daar het team met grote overmacht de constructeurs- en coureurstitel wist te pakken in 2023.

Volledige impact

Horner stelt echter dat het allemaal niet zo gunstig is als dat het lijkt en zijn team de grootste impact van de straf in de toekomst nog gaat merken: "De volledige impact is nog niet gezien, omdat het absoluut de ontwikkeling van dit jaar in gevaar heeft gebracht", citeert Motorsport.com de Brit. "Gelukkig kwamen we begin dit jaar met een sterke auto en hebben we het grootste deel van de ontwikkelingstijd al vrij vroeg in het jaar kunnen gebruiken voor de auto van volgend jaar. Dat is belangrijk geweest. Door de beperkingen in de windtunnel, hebben we besloten die verder in te zetten voor de RB20 in plaats van de ontwikkeling voort te zetten met de RB19", besluit Horner, die dus lijkt te doelen op mogelijke gevolgen die we in 2024 gaan merken.

