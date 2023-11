Jan Bolscher

Donderdag 2 november 2023 13:29 - Laatste update: 13:59

Helmut Marko zou benaderd zijn door een rivaliserend team in de Formule 1, zo meldt Business F1. De Red Bull-topman zou echter niet op de uitnodiging zijn ingegaan, omdat hij twijfelde aan de oprechtheid van de aanbieding.

Marko is bij Red Bull Racing en AlphaTauri verantwoordelijk voor het coureursbeleid en bekleedt daarmee een cruciale rol binnen de Formule 1-teams onder de vlag van energiedrankgigant Red Bull. De afgelopen weken staken geruchten over de toekomst van de 80-jarige Oostenrijker binnen Red Bull echter regelmatig de kop op. Zo zou er een machtsstrijd gaande zijn waarbij Red Bull Racing-teambaas Christian Horner de man uit Graz het liefst zou zien vertrekken, omdat ze niet meer op één lijn zouden zitten.

Geruchten over Marko verworpen

Horner verwees deze geruchten eerder al naar het rijk der fabelen: "Zonder Helmut zou ik ook niet in mijn huidige positie zitten. Hij heeft jonge coureurs de kans gegeven, net als hij dat bij mij heeft gedaan", klonk het onder andere. "Voor Helmut is het nu wel iets anders dan vroeger, sinds het overlijden van zijn vriend en collega Dietrich [Mateschitz], maar hij heeft nog steeds een zeer waardevolle rol binnen het team. Er is absoluut geen intentie of wens van mij, of van iemand binnen het team, om dat te veranderen." Ook Max Verstappen sprak zijn steun uit voor Marko, die hem in 2015 de kans gaf in de Formule 1.

Toenadering door ander team

Lariekoek dus, maar desalniettemin zou een rivaliserend Formule 1-team hebben geprobeerd te profiteren van de vermeende onrust. Het doorgaans goed ingevoerde Business F1 meldt dat een niet nader genoemde renstal Marko heeft benaderd voor zijn diensten, mocht hij niet meer welkom zijn bij Red Bull. De Oostenrijk zou echter niet op de uitnodiging zijn ingegaan, omdat hij zou twijfelen aan de reden achter de toenadering. Hij zou van mening zijn dat men alleen uit is op informatie over Red Bull Racing.

