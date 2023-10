Brian Van Hinthum

De Grand Prix van Mexico-Stad is nog maar nét achter de rug of het vizier kan alweer op de laatste race in deze triple-header: de Grand Prix van São Paulo in Brazilië. In het verleden hebben we op Interlagos vaak bijzondere races meegemaakt wegens het wisselvallige weer in Brazilië, hoe zijn de voorspellingen voor komend weekend?

Het hele Formule 1-seizoen maken we al de nodige wisselvallige omstandigheden mee tijdens races, waarbij vooral het Europese seizoen met enige regelmaat voorzien werd van een fikse bui. De afgelopen races hebben we het echter behoorlijk droog gehouden in Qatar, Austin en Mexico-Stad, waarbij vaak juist de extreme hitte een belangrijke rol speelde tijdens de weekenden. Deze week reizen we alweer richting Brazilië voor race nummer twintig van het seizoen en in het verleden hebben we daar vaak bijzondere omstandigheden gezien.

Weersvoorspellingen São Paulo

Een eerste blik op de voorspellingen voor komend weekend verraadt dat we ook het komend weekend mogelijk niet helemaal droog gaan houden op het beruchte Autódromo José Carlos Pace. Met name op de vrijdag, wanneer we de eerste vrije training en kwalificatie voor zondag gaan rijden, wordt er de nodige nattigheid verwacht. Met hoge temperaturen van maximum dertig graden Celsius is de kans op regen met 66 procent best aanzienlijk. Er wordt bovendien zelfs rekening gehouden met onweer. Op de zaterdag en zondag is de kans op regen al een stuk minder en lijkt het er op dit moment op dat we het droog gaan houden. Op de zaterdag kan het met een maximumtemperatuur van 28 graden Celsius nog vrij warm worden. Zondag op de dag van de race is dit al een stuk minder: 23 graden Celsius.

