GPFans vanaf nu ook te volgen op WhatsApp Kanalen

Redactie

Vrijdag 27 oktober 2023 09:00 - Laatste update: 17:09

GPFans is vanaf nu ook te volgen via WhatsApp. Hiermee komt er nog een manier bij om constant op de hoogte te blijven van het laatste nieuws rondom de Formule 1. Meld je gratis aan voor ons kanaal en blijf dagelijks op de hoogte van ons interessantste nieuws.

Via deze link (mobiel) of deze link (desktop) kun je je aanmelden. Nadat je je hebt aangemeld voor ons kanaal, vind je in WhatsApp via het tabje 'Updates' (rechts naast 'Chats') de laatste updates.

Notificaties aanzetten

Wil je notificaties ontvangen van onze updates, zoals je ook notificaties ontvangt van andere berichten op WhatsApp? Klik dan rechtsboven in ons kanaal op het belletje.