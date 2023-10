Remy Ramjiawan

Red Bull-teambaas Christian Horner benadrukt na de Grand Prix van de Verenigde Staten dat er tussen hem en adviseur Helmut Marko op werkgebied, eigenlijk weinig is veranderd. De afgelopen weken kwamen er verhalen naar buiten dat het zou rommelen in de top van Red Bull Racing en in gesprek met Autoweek gaat Horner erop in.

De afgelopen weken werd er gesproken van een ware machtsstrijd binnen de top van het Oostenrijkse team. Zo heeft Marko een bijzondere positie binnen de renstal. De adviseur heeft officieel niets te maken met het raceteam, maar trekt nog altijd aan de touwtjes als het gaat om het positioneren van de coureurs. Sinds het overlijden van oprichter Dietrich Mateschitz zou Horner die macht naar zich willen toetrekken en het zou achter de schermen voor wat wrijving hebben gezorgd.

'Er is niet veel om over te praten'

Het eerste bericht over de mogelijke onrust bij het team kwam van het Braziliaanse El Globo. "Het is tegenwoordig verbazingwekkend hoe een steentje in Brazilië in het water kan vallen en in een golf kan veranderen tegen de tijd dat het Europa bereikt", zo trekt Horner de vergelijking. De teambaas wijst naar het succes van Red Bull in 2023: "Het laat ook zien dat we beide kampioenschappen hebben vastgezet en dat er niet veel is om over te praten, dus het is heel gemakkelijk voor anderen om de situatie op te blazen."

Humor

De relatie met de tachtigjarige Marko is in zijn ogen dan ook prima. "Helmut en ik hebben een geweldige relatie sinds 1996, toen ik hem voor het eerst ontmoette, en we hebben een zeer sterke werkrelatie en er is niets veranderd", zo legt hij uit. Hij moet dan ook wel gniffelen bij het lezen van sommige verhalen: "[Er zit red.] een zekere mate van humor bij het lezen van sommige verhalen."