Brian Van Hinthum

Vrijdag 3 februari 2023 15:26

De launch van de Red Bull Racing-bolide voor 2023 is in volle glorie bezig in New York City en voordat men het nieuwe wapentuig van Max Verstappen en Sergio Pérez aan de wereld toont, is het Christian Horner die een woordje houdt over zijn verwachtingen voor komend seizoen.

Deze vrijdag wordt de nieuwe wagen van Red Bull Racing in New York onthuld. De Oostenrijkse formatie hoopt het komende seizoen voor het tweede jaar op rij het constructeurskampioenschap te grazen te nemen en voor de derde keer met Verstappen richting de wereldtitel te rijden. Horner houdt vooraf een praatje over zijn verwachtingen. "Het is geweldig en fantastisch om te zien hoe erg de Verenigde Staten op dit moment de Formule 1 omarmt. Dit jaar komt Las Vegas erbij en we zien hoe de sport groeit onder de jongere fans. Het is een goede tijd voor de Formule 1, vooral in de Verenigde Staten."

Artikel gaat verder onder video

Mateschitz

Horner krijgt de vraag hoe het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz in Austin tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten doorwerkte binnen het team. "Hij was van grote invloed. Red Bull was zijn passie. Zijn vastberadenheid werkt door in het team. We doen dingen anders, dat is ook waarom we met deze onthulling in de Verenigde Staten zijn. We kijken ernaar uit en voelen grote support van Red Bull en alle aandeelhouders."

Komend jaar

Ten slotte kijkt de Brit vooruit naar het nieuwe seizoen. "Het wordt een ongelofelijk seizoen. Mercedes zal er weer staan en Ferrari zal competitief zijn. We verwachten veel progressie bij de andere teams. We moeten ons focussen op onszelf. In Bahrein gaan we de andere auto's zien, dan weten we of we dingen gemist hebben of niet. Er komen hoogtepunten en dieptepunten, maar we willen in ieder geval het momentum meenemen. Consistentie wordt erg belangrijk. We moeten op de toppen van ons kunnen zijn. Het was een goede winter, de batterijen zijn opgeladen en iedereen is klaar om weer te gaan racen", klinkt het vastberaden.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)