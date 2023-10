Brian Van Hinthum

Hoewel het constructeurskampioenschap bovenin natuurlijk al helemaal beslist is met het de titel van Red Bull Racing, blijft het daaronder op verschillende plekken erg spannend voor sommige teams. Een plekje stijgen in het klassement kan immers veel extra financiële beloning betekenen. McLaren sloeg daarin een belangrijke slag.

De stand bij de constructeurs werd qua kampioenschap bovenin natuurlijk beslist door Red Bull, toen de wereldtitel in Japan definitief veilig werd gesteld. Toch blijft het natuurlijk uiterst interessant om een oogje in het zeil te houden op dit kampioenschap, want uiteindelijk wordt bij de constructeurs het geld verdeeld. Hoe hoger je eindigt en meer punten je verdient, hoe meer prijzengeld de FIA aan je uitkeert aan het einde van het jaar.

Belangrijke slag McLaren

En dus blijft het op meerdere plekken in het constructeurskampioenschap aardig spannend. Het team van McLaren wist de uitstekende lijn van de afgelopen maanden door te zetten en heeft met de tweede plek van Lando Norris - goed voor achttien punten - de vierde plek in het kampioenschap nu afgepakt van Aston Martin. De formatie van Mike Krack begon het seizoen nog als tweede team op de grid, maar is inmiddels ver teruggezakt en bivakkeert nu op de vijfde plek. Mercedes leek in de strijd om de tweede plek uit te lopen op Ferrari door Lewis Hamilton zijn P2, maar na de diskwalificatie lopen de Italianen juist vijf punten in.

