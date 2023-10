Verstappen vloekt en tiert, Hamilton reageert op diskwalificatie

Brian Van Hinthum

Maandag 23 oktober 2023 16:31

Max Verstappen won weliswaar de Grand Prix van de Verenigde Staten, maar over de boardradio was het allesbehalve gezellig. Verstappen was flink aan het mopperen richting Gianpiero Lambiase, zijn engineer. Laatstgenoemde pakte na de race direct zijn koffers en verliet het circuit. Red Bull-teambaas Christian Horner heldert de situatie op. Bekijk de video hieronder of op YouTube.