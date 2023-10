FIA deelt straf uit aan Russell voor hinderen van Leclerc tijdens Sprint Shootout

Remy Ramjiawan

De FIA heeft zich gebogen over het hinderen van George Russell bij Charles Leclerc tijdens de Sprint Shootout. De stewards zijn van mening dat de Brit schuldig is aan het ophouden van de Monegask en Russell krijgt daarvoor een gridstraf van drie plekken.

Tijdens de Sprint Shootout kwam het duo elkaar tegen bij het uitgaan van bocht 19. Leclerc zat in zijn snelle ronde en Russell was zich juist aan het klaarmaken voor zijn laatste run. De Monegask moet duidelijk even uitwijken voor zijn collega bij Mercedes en daar is de wedstrijdleiding niet over te spreken.

Verdict

De stewards laten weten dat Russell door zijn team op de hoogte was gebracht van de opkomende Leclerc. Ondanks die boodschap bleef de Engelsman enkele seconden voordat Leclerc eraan kwam op de racelijn rijden. Hoewel de stewards van mening zijn dat het team wel iets meer had kunnen doen qua communicatie, ligt de verantwoordelijkheid wel altijd bij de coureur en dus heeft de FIA gekozen voor een straf van drie plekken. De Mercedes-coureur wist de achtste tijd op het bord te zetten, maar zal de sprintrace dus moeten gaan starten vanaf P11.