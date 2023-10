Jan Bolscher

Zaterdag 21 oktober 2023 16:58

Charles Leclerc legt uit waarom hij "een hartaanval" kreeg tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten, nadat de rondetijd van Max Verstappen werd afgepakt vanwege het overschrijden van de baanlimieten.

Het team van Ferrari heeft zich goed hersteld na een moeizaam weekend in Qatar. Op het Circuit of the Americas zaten de rode bolides er meteen goed bij en Leclerc leek zich knap als tweede te kwalificeren voor de race van aanstaande zondag door een 1.34.723 op het bord te zetten. Verstappen scherpte deze tijd aan door slechts 0.005 seconde sneller te gaan, maar de tijd van de Limburger werd afgenomen vanwege het overschrijden van de baanlimieten in bocht negentien. Leclerc schoof zodoende door naar pole position, gevolgd door Lando Norris en Lewis Hamilton. Verstappen viel terug naar de zesde stek.

Baanlimieten Verstappen

Op de televisiebeelden was echter te zien hoe Leclerc uit frustratie tegen zijn helm en zijn stuur sloeg, direct nadat de tijd van Verstappen werd afgenomen. Verwarrende beelden, want de 26-jarige coureur had immers beslag gelegd de eerste startplaats. Tijdens de persconferentie na afloop van de kwalificatie vertelt Leclerc dat een niet zo handig geformuleerde boodschap van zijn engineer Xavier Marcos Padros ervoor zorgde dat Leclerc een paar seconden flink in de stress schoot.

Hartaanval Leclerc

"Ik kreeg een hartaanval, want mijn engineer begon over baanlimieten en zei toen... voor Verstappen", vertelt Leclerc. "Toen ik baanlimieten hoorde sloeg ik tegen mijn helm en mijn stuur en toen ik hoorde dat het over Verstappen ging dacht ik: 'Oké, dat is goed nieuws voor ons.' Ja, dus dat. Ik zei tegen Xavi: 'Noem alsjeblieft eerst de naam voor de baanlimieten, zodat ik niet te enthousiast wordt.' En dat was dat." Bekijk de beelden van het moment hieronder.