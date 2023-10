Jan Bolscher

Max Verstappen baalt van zijn zesde startplaats voor de Grand Prix van de Verenigde Staten aanstaande zondag, maar kijkt er tegelijkertijd naar uit om een inhaalrace te verrijden. De Nederlander gaat naar eigen zeggen plezier maken.

Verstappen was op vrijdag de grote favoriet voor pole position in Texas, maar de kwalificatie voor de Grand Prix kende uiteindelijk een verrassende uitslag. De Red Bull Racing-coureur ondervond in zijn eerste run in Q3 in de laatste bocht naar eigen zeggen hinder van teammaat Sergio Pérez, terwijl zijn tweede run - goed voor pole position - uit de tijdenlijst werd geschrapt vanwege het overschrijden van de baanlimieten in bocht negentien. De Limburger viel zodoende terug naar de zesde stek, met Pérez nog verder naar achteren op P9.

Inschattingsfout

Charles Leclerc vangt de race aan vanaf pole position, gevolgd door Lando Norris en Lewis Hamilton. "Het is zonde dat we pole zijn misgelopen door mijn afgepakte rondetijd, maar ik wist dat het een close call zou worden in bocht negentien", vertelt Verstappen. "Ik maakte een fout in bocht één, dus ik moest heel erg pushen in de rest van de ronde. Ik had geen last van onderstuur of iets dergelijks, ik probeerde gewoon te maximaliseren in de bocht en maakte een inschattingsfout. De marges zijn erg dun als je op de limiet aan het pushen bent."

Plezier maken

De drievoudig wereldkampioen blijft echter opvallend optimistisch: "Natuurlijk is het jammer, maar het maakt de zondag wel leuker. Nu verschuift onze focus eerst naar de sprintrace. Die willen we winnen, net als de race van zondag. Het is een lang weekend en er kan van alles gebeuren. Ik ga in ieder geval plezier maken, dat is één ding dat ik zeker weet." De sprintrace gaat op zondag om 00:00 uur Nederlandse tijd van start. De Grand Prix van de Verenigde Staten begint op zondag om 21:00 uur.