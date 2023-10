Jan Bolscher

Vrijdag 20 oktober 2023 16:15

Max Verstappen gaat aanstaande zondag op voor zijn vijftigste Grand Prix-overwinning in de Formule 1. Een indrukwekkende statistiek die voor weinig coureurs is weggelegd, maar de Nederlander blijft er zoals altijd nuchter onder.

Verstappen schreef dit seizoen tot nu toe veertien races op zijn naam, en doet daarmee goede zaken in de geschiedenisboeken van de Formule 1. Momenteel staat hij op de vijfde plaats in het lijstje met coureurs met de meeste overwinningen. Alleen Lewis Hamilton (103 overwinningen), Michael Schumacher (91 overwinningen), Sebastian Vettel (53 overwinningen) en Alain Prost (51 overwinningen) staan hoger. Met nog vijf races te gaan kan Verstappen dit jaar nog stijgen naar de derde plaats.

Artikel gaat verder onder video

Vijftig Grand Prix-overwinningen

Gevraagd naar deze aanstaande mijlpijl, vertelt Verstappen: "Het is een mooi getal waarvan ik nooit had gedacht dat ik het zou halen. Maar nu we erbij in de buurt komen, willen we natuurlijk proberen het nog wat verder uit te breiden. We zullen het zien. Ik bedoel, het is belangrijker dat we ons gewoon focussen op het weekend, niet op het getal." De Red Bull Racing-coureur liet eerder al eens weten te hopen ergens tussen Vettel en Schumacher terecht te kunnen komen.

De mooiste tot nu toe

De vraag welke van zijn 49 overwinningen Verstappen de mooiste vindt, blijkt een lastige: "Ik weet het niet. Ze zijn allemaal mooi op een andere manier. Ik denk dat de eerste [Spanje, 2016] de meest emotionele was, want dat is wat je altijd hebt geprobeerd te bereiken. Dat was een hele speciale dag voor mij en mijn familie. Maar het is lastig om nog een andere te kiezen. Het gaat ook om het genieten van het moment. Misschien denk je daar later in je carrière wat meer over na, maar nu niet."