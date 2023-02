Jan Bolscher

Vrijdag 3 februari 2023 09:40 - Laatste update: 09:41

Red Bull Racing presenteert vanmiddag om 15:00 uur Nederlandse tijd de Formule 1-wagen voor het aankomende seizoen, maar het is goed mogelijk dat de RB19 slechts een bijrol gaat spelen. Wat staat er allemaal te gebeuren in New York City? We blikken vooruit.

Volgens Red Bull Racing zelf staat vanmiddag de 'car launch' op het programma, waarmee uiteraard wordt bedoeld dat het nieuwe wapenfeit wereldkundig wordt gemaakt. Het ligt echter in de lijn der verwachting dat de formatie uit Milton Keynes alleen de nieuwe livery gaat presenteren, net zoals men dat de afgelopen jaren heeft gedaan. Vorig jaar werd het jasje van de RB18 bijvoorbeeld op een standaard showmodel van de 2022-auto gehangen. Teams kiezen hier wel vaker voor. Dat kan bijvoorbeeld zijn om de concurrentie zo veel mogelijk in het ongewis te houden, of misschien zelfs wel omdat de auto nog niet helemaal af is.

Samenwerking

Maar als de renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez alleen de nieuwe livery - die de afgelopen jaren nauwelijks is veranderd - gaat presenteren, waarom dan groots uitpakken in New York? Nou, het heeft er alles van weg dat Red Bull Racing vanmiddag een partnerschap met het Ford aan gaat kondigen. Volgens geruchten - en een vermeend uitgelekt persbericht in de Italiaanse media - neemt de Amerikaanse autofabrikant vanaf 2026 een deel van de kosten op zich voor het ontwikkelen van de krachtbron. Ford en Red Bull Powertrains zouden dus de handen ineen gaan slaan. Vooralsnog blijft het nog even speculatie, maar het feit dat Red Bull Racing na het evenement een mediasessie organiseert waarbij een niet bij naam genoemde "motorpartner" aan het woord komt, doet toch het een en ander vermoeden...

Livestream

Hoe is dit alles dan te bekijken? Red Bull Racing stelt het evenement beschikbaar via een gratis livestream. Deze is vanaf 15:00 uur Nederlandse tijd te bekijken op het YouTube-kanaal van Red Bull Racing.Daarnaast is alles uiteraard op de voet te volgen op deze website. Max Verstappen, Sergio Pérez en Christian Horner zullen eerst aan het woord komen, waarna de livery wordt onthuld. Afgaand op voorgaande jaren worden op het moment dat het doek van de wagen gaat, ook de studiofoto's het wereldwijdeweb op gestuurd. Het is onbekend of de samenwerking met Ford - als deze er gaat komen uiteraard - voor of na de lancering van de livery wordt aangekondigd.

