Hamilton voor Verstappen in lijstje van atleet met meeste marketingwaarde

Remy Ramjiawan

Dinsdag 17 oktober 2023 15:22

Voetballegende Lionel Messi is door Sports Pro Media uitgeroepen tot de atleet met de meeste marketingwaarde. Lewis Hamilton is de beste Formule 1-coureur op plek zeven en drievoudig wereldkampioen Max Verstappen sluit de top tien af.

Elk seizoen zet Sport Pro Media de top 125 atleten uiteen die de meeste marketingwaarde hebben. Vorig jaar was Hamilton ook al de coureur met de meeste marketingwaarde, maar stond hij op de derde plek, in het lijstje dat destijds door Christiano Ronaldo werd aangevoerd. Charles Leclerc was op de 25e plek terug te vinden en Verstappen moest het met de 33e plek doen. George Russell en Sergio Pérez stonden op plek 35 en 36.

Formule 1-coureurs in top dertig

In het lijstje van dit jaar staat de Nederlander op de tiende plek met een score van 88,22. De Limburger krijgt 32,81 punten van de maximale 35, voor de kracht van zijn merk. Van de 45 punten die hij kan krijgen voor de totale markt die hij benadert, deelt de jury 37 punten uit en qua economie verdient de drievoudig wereldkampioen 18,41 punten van de maximale 20 beschikbare punten. Hamilton staat op de zevende plek met een totaalscore van 89,81. Lando Norris is de eerstvolgende Formule 1-coureur op plek 25 en Charles Leclerc moet het met de 28e positie doen.

Om de lijst samen te stellen heeft de organisatie gekeken naar de periode van 15 juni 2022 tot en met 20 augustus 2023.