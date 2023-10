Remy Ramjiawan

Dinsdag 17 oktober 2023 13:59 - Laatste update: 14:05

Toto Wolff is na een afwezigheid in Japan en in Qatar weer terug aan de pitmuur in de Verenigde Staten. De Oostenrijker bevestigt dat het team een nieuwe vloer voor de W14 heeft meegenomen en geeft aan dat de botsing tussen Lewis Hamilton en George Russell in Qatar iets is dat het team 'nooit wil zien'.

Hoewel de hoofdprijzen van het 2023-seizoen al zijn uitgedeeld, wordt er nog wel geknokt om de tweede plek in het klassement. Zo staat Hamilton slechts dertig punten achter nummer twee Sergio Pérez. De huidige vorm van de Mexicaan in dienst van Red Bull Racing is niet om over naar huis te schrijven en met nog vijf races te gaan, heeft de Engelsman een reële kans om het seizoen als vicekampioen af te sluiten. In het constructeursklassment staat het team uit Brackley op de tweede plek, met een voorsprong van 28 punten op Ferrari.

Mijlpaal in ontwikkeling

Mercedes is naar COTA afgereisd met een nieuwe vloer en hoewel dat in de ogen van Wolff niet direct tijdwinst oplevert, levert het vooral veel informatie voor de W15 op. "We nemen een aangepaste vloer mee, wat de laatste belangrijke update is die we dit jaar op het circuit zullen doorvoeren. Hopelijk levert het een kleine winst op, maar belangrijker is dat het een nieuwe mijlpaal is in de ontwikkeling van W15", zo vertelt de Oostenrijker in het persbericht van Mercedes.

Crash tussen Russell en Hamilton

Het onderonsje tussen Hamilton en Russell in Qatar betreurt de teambaas, de snelheid was namelijk wel aanwezig. "Als team wil je nooit je auto's zien botsen. Het was frustrerend om veel punten op tafel te laten liggen, vooral omdat het tempo van de auto sterk was." Hamilton gaf direct na het incident aan dat hij door zijn teamgenoot was uitgeschakeld. Na het zien van de beelden, trok hij echter het boetekleed aan. "Het was bemoedigend om te zien hoe de coureurs en het team reageerden. Zowel Lewis als George weten dat het team op de eerste plaats komt en zijn nooit van plan om in gevaar te brengen. Ik weet zeker dat we allemaal zullen groeien van dit moment."