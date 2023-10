Remy Ramjiawan

Voor Felipe Massa is het duidelijk waarom de FIA en de FOM niets willen doen aan de uitslag van het wereldkampioenschap in 2008. De Braziliaan vermoedt dat de twee partijen vooral geen gezichtsverlies willen lijden, maar Massa wijst simpelweg naar de uitspraken van Bernie Ecclestone, die toegaf dat de sport destijds al op de hoogte was van 'Crashgate'.

De Grand Prix van Singapore in 2008 was een editie met een zwart randje voor de sport. Zo crashte Nelson Piquet junior opzettelijk, zodat teamgenoot Fernando Alonso de race kon winnen. Achteraf werd bekend dat de crash van de Braziliaan van tevoren al was bedacht, om de tweevoudig kampioen aan de winst te helpen. Ecclestone, voormalig eigenaar van de Formule 1, gaf eerder dit jaar aan dat hij, maar ook voormalig FIA-voorzitter Max Mosley, destijds al op de hoogte waren van de manipulatie en dat was het startschot voor Massa om opnieuw naar de zaak te kijken.

'We vechten tot het einde'

Massa heeft op dit moment een leger aan advocaten op de FIA en FOM afgestuurd en stelt dat hij tientallen miljoenen euro's is misgelopen en reputatieschade heeft opgelopen door het mislopen van de titel in 2008, die uiteindelijk naar Lewis Hamilton toeging. "Voor mij is het een erg moeilijke situatie. We hebben een groot juridisch team samengesteld met advocaten uit zes landen. We gaan vechten tot het einde, want wat er is gebeurd is niet eerlijk voor de sport, voor mij, voor mijn land, voor de fans, voor Ferrari", zo opent hij bij Infobae.

Mogelijke gang naar rechtbank

Ecclestone gaf recentelijk weer aan dat hij zich niets kon herinneren van de eerdere uitspraken die hij had gedaan, maar volgens Massa is het duidelijk. "Het is een zaak van manipulatie. We moeten werken voor de rechtvaardigheid van de sport. We zullen zien welk antwoord ze [FIA en FOM red.] ons geven en of we naar de rechtbank of een tribunaal gaan, dat is iets wat we moeten beslissen. Ik was 38 seconden lang kampioen, maar dat bleek niet zo te zijn. Ik was voor altijd kampioen", zo vindt hij.

Crashgate

'Singapore had geannuleerd moeten worden'

Hoewel hij Hamilton niets kwalijk neemt, spreekt Massa wel van een gestolen titel. "Ik ben zeker bestolen. Het was een perfect kampioenschap, dat eindigde met één punt verschil op Interlagos. Maar toen zagen we dat er een gemanipuleerde race was en het resultaat had geannuleerd moeten worden. Dat deden ze niet, omdat ze de naam van de Formule 1 niet wilden vernietigen. Bernie Ecclestone zei in een interview dat het kampioenschap van 2008 in zijn ogen van mij is en dat de race in Singapore geannuleerd had moeten worden. Ze hebben het niet gedaan en ze wisten in 2008 van de manipulatie", zo concludeert hij.