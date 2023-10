Lars Leeftink

Maandag 16 oktober 2023 18:09

Max Verstappen is, zo bleek deze week, plotseling ook onderdeel van de discussie rondom het ‘oversteek-incident’ tijdens het raceweekend van een week geleden in Qatar. Daar stak Lewis Hamilton na zijn aanvaring met George Russell het circuit over, terwijl er nog geracet werd. Hamilton werd hier al voor bestraft, maar de FIA heeft de zaak afgelopen weekend toch weer heropend. Bekijk de hele video op ons GPFans YouTube-kanaal of hieronder!